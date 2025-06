Als Frau nach Hause kommt und sieht, wer noch im Körbchen ihres Hundes liegt, traut sie ihren Augen kaum

Das traf Lené Ackermann völlig unerwartet: Ihre Chihuahua-Hündin Lola saß abends plötzlich mit einem Welpen in ihrem Körbchen. © TikTok/Screenshot/lenelickedthat

"Wir waren den ganzen Tag bei einem Sportwettbewerb, und als wir nach Hause kamen, lag ein sauberer Welpe neben Lola im Bett", erzählte die junge Frau aus Südafrika jetzt in einem Gespräch mit Newsweek.

Niemand in ihrer Familie habe bemerkt, dass Lola in den vergangenen Wochen trächtig gewesen war, so Ackermann. Auch die Tatsache, dass es nur ein Welpe war, sorgte zunächst für Irritation.

Gegenüber dem US-Magazin gab Ackermann zu: "Obwohl wir so viele Tiere haben, hatten wir noch nie mit einer Tierschwangerschaft zu tun, da alle unsere anderen Tiere kastriert sind."

Aber wer kann unter diesen Umständen der Vater des Welpen sein?