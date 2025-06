Rolli-Hunde in Not: Tierschutzhof kämpft ums Überleben

Hamburg/Schneverdingen - Der Tierschutzhof "De Hun'nenhoff" in Schneverdingen (Landkreis Heidekreis) kümmert sich seit fast 20 Jahren schwerpunktmäßig um Tiere mit Behinderung und gibt diesen eine zweite Chance. Darunter auch 30 Rolli-Hunde, die durch extra für sie angefertigte Rollwagen wieder am Leben teilnehmen können. Doch durch das unerwartete Wegbrechen eines großen Sponsors befindet sich der Hof aktuell in einer finanziellen Notlage und hat einen Aufnahmestopp verhängt.