Traurige Tessy verlor ihr Herrchen: Findet die süße Yorkie-Dame noch einmal ihr Glück?

Frankfurt am Main - Eigentlich hatte die süße Yorkie-Dame Tessy ihr Glück gefunden. Doch jetzt ist leider ihr Besitzer verstorben und die Kleine musste wohl oder übel in das Tierheim in Frankfurt umziehen.

Leider ist Tessys vorheriger Halter verstorben und die Kleine musste ins Frankfurter Tierheim umziehen. © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung e.V.

Dort hofft man nun, dass die neun Jahre alte Tessy doch noch einmal in einem liebevollen Zuhause unterkommen wird. Wie die Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, ist die Hündin gegenüber ihr fremden Menschen erst einmal ein bisschen schüchtern und zurückhaltend.

Es benötige etwas Zeit, ehe sie von sich aus Kontakt aufnimmt. Wenn die Kleine aber einen Menschen genügend beschnüffelt habe, dann gebe kein Halten mehr. Von ihren Lieben wolle sie beachtet und vor allem beschmust werden.

Dennoch sollten Tessys neue Halter genügend Geduld mitbringen, um sie in ihrem neuen Zuhause in Ruhe ankommen zu lassen, ohne zunächst von ihr etwas zu fordern.

Weil sie so unkompliziert sei, ist auch nicht unbedingt viel Erfahrung im Umgang mit Hunden notwendig.