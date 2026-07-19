Traurige Tessy verlor ihr Herrchen: Findet die süße Yorkie-Dame noch einmal ihr Glück?
Frankfurt am Main - Eigentlich hatte die süße Yorkie-Dame Tessy ihr Glück gefunden. Doch jetzt ist leider ihr Besitzer verstorben und die Kleine musste wohl oder übel in das Tierheim in Frankfurt umziehen.
Dort hofft man nun, dass die neun Jahre alte Tessy doch noch einmal in einem liebevollen Zuhause unterkommen wird. Wie die Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, ist die Hündin gegenüber ihr fremden Menschen erst einmal ein bisschen schüchtern und zurückhaltend.
Es benötige etwas Zeit, ehe sie von sich aus Kontakt aufnimmt. Wenn die Kleine aber einen Menschen genügend beschnüffelt habe, dann gebe kein Halten mehr. Von ihren Lieben wolle sie beachtet und vor allem beschmust werden.
Dennoch sollten Tessys neue Halter genügend Geduld mitbringen, um sie in ihrem neuen Zuhause in Ruhe ankommen zu lassen, ohne zunächst von ihr etwas zu fordern.
Weil sie so unkompliziert sei, ist auch nicht unbedingt viel Erfahrung im Umgang mit Hunden notwendig.
Hündin Tessy möchte nicht gerne alleine zu Hause gelassen werden
Allerdings möge es die Kleine nicht sonderlich, wenn man sie alleine zu Hause lässt. Deshalb wünschen sich die Tierpfleger für Tessy einen Haushalt, in dem man sich viel mit ihr beschäftigen kann.
Kinder würden dabei überhaupt kein Problem darstellen. Aber der Nachwuchs sollte mindestens zehn Jahre alt sein und verstehen, dass Tessy zunächst in Ruhe gelassen werden möchte und eben nicht sofort eine süße Spielkameradin ist.
Ob sie sich darüber hinaus mit einem bereits im Haushalt lebenden Hund oder eine Katze versteht, könne bei Bedarf gerne im Tierheim getestet werden. Noch zu erwähnen ist, dass die Hündin nur noch über einen Zahn verfügt. Deshalb sollte sie laut Webseite mit entsprechender Nahrung gefüttert werden.
Ihr würdet Tessy adoptieren? Dann könnte Ihr Euch gerne mit dem Frankfurter Tierheim per E-Mail in Verbindung setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung e.V.