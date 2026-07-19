Hündin Majka wartet seit Jahren auf ihr Glück: Wer schenkt der Frohnatur endlich ein Zuhause?

Großröhrsdorf (Sachsen) - Hündin Majka ist voller Lebensfreude und wartet im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf auf Menschen, die ihr ein liebevolles Zuhause schenken und ihr endlich das Gefühl von Ankommen geben.

Die Hündin Majka liebt es, gestreichelt zu werden. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, lebte die fast zehn Jahre alte Majka mehrere Jahre in einem polnischen Tierheim, bevor sie schließlich am 30. Mai die Einrichtung "Hoffnung für Tiere" erreichte.

Mit völlig verfilztem Fell kam die Hündin dort an und genoss die liebevolle Fellpflege in ihrem neuen Übergangszuhause sichtlich.

Sie ließ sich geduldig von ihrem alten Ballast befreien, genoss die Zuwendung der Menschen und verteilte dabei jede Menge Hundeküsse.

Die Mitarbeiter beschreiben Majka als echte Frohnatur, die viel Freude und positive Energie mitbringt.

Sie ist topfit, aktiv und am liebsten immer mittendrin. Streicheleinheiten genießt sie sehr und sie freut sich über jede Aufmerksamkeit.