Bei der Abgabe im Tierheim kam es zum Drama: Wer gibt Carlo eine zweite Chance?
Hamburg - Carlo hat in seinem noch jungen Alter schon zu viel Schlechtes erlebt. Jetzt hofft der Hund im Hamburger Tierheim auf eine zweite Chance.
Der Rüde hat am 29. Juni gerade erst seinen dritten Geburtstag gefeiert, blickt aber schon auf einen bitteren Erfahrungsschatz zurück. Sam habe bereits "mehr Schlechtes in seinem Leben erlebt, als gut für ihn ist", heißt es auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins.
Anfang Januar kam es zum Drama. Der letzte Halter wollte ihn betrunken im Tierheim an der Süderstraße abgeben, dabei kam es zu einem schweren Beißvorfall.
Anschließend wurde die Fellnase sichergestellt. Nach Einschätzung der Tierschützer hatte Carlo schon drei Vorbesitzer, was für einen pubertierenden Rüden dieser Rasse fatal ist - und deutliche Spuren hinterlassen hat.
Der Rüde ist ein Akita-Malinois-Mischling. In dem Vierbeiner vereinen sich damit die Energie, die schnelle Auffassungsgabe und der Wille zur Zusammenarbeit eines Malinois sowie die Dickköpfigkeit, das territoriale Verhalten und die geringe Toleranz für Artgenossen des Akita.
Kurzum: Dieser Mix ist anspruchsvoll, charakterstark und arbeitsfreudig.
Carlo ist lernwillig und aufgeschlossen
Bei seinen Pflegern zeigte sich der Hund zu Beginn vor allem ängstlich und unerzogen. Inzwischen zeigt sich Carlo aber schon von seiner besseren Seite. Die Aggressionen sind gegenüber seinen Pflegern abgestellt.
Der Mischling ist lernwillig, aufmerksam und aufgeschlossen. Sein Verhalten konnte durch konsequente Führung stabilisiert werden.
In stressigen Situationen, wie bei Besuchen beim Tierarzt oder der Begegnung mit fremden Menschen, muss aber noch mit einem Maulkorb gearbeitet werden.
Derzeit lebt der Rüde in einer WG mit einer kastrierten Hündin. Wenn es nach seinen Pflegern geht, zieht der zu Bezugspersonen freundliche Hund aber schon bald zu Menschen, die ihm Struktur und einen Hof bieten können und geduldig mit ihm arbeiten.
Wer Carlo ein liebevolles Für-immer-Zuhause schenken möchte, findet unter hamburger-tierschutzverein.de eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.