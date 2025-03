Als Frau sieht, wo ihr Rüde auf allen Fotos des Hundesitters sitzt, bricht ihr Herz

Schottland - Ein Hundesitter aus Schottland hat die Besitzerin eines Rüden mit einigen Fotos in ein emotionales Dilemma gestürzt. Vergangene Woche teilte Lissa ihren Kummer auf TikTok . Schnell stellte sich heraus, dass die Aufnahmen des Hundesitters nicht nur ihr, sondern unzähligen anderen das Herz brachen. Was stimmte damit nicht?

Ganz hinten im grünen Hundepullover: Peanut wirkt nicht nur auf diesem Bild wie ein Außenseiter. © TikTok/Screenshot/lissa6298

In der Fotoshow wird es schnell deutlich: Der kleine Peanut steht entweder mit Abstand zu allen anderen Vierbeinern da oder am weitesten hinten. Es sieht so aus, als wäre der Hund von seinen Artgenossen ausgeschlossen worden.



"Ich fühle mich so schlecht. Denn immer, wenn uns der Hundesitter Bilder schickt, ist mein Baby ganz allein für sich selbst", schreibt die Schottin in einen Untertitel des ersten Fotos. "Das macht mich wirklich traurig. Hoffentlich hat er Freunde", ergänzt sie im Kommentar daneben.

Das TikTok-Publikum fühlt mit ihr, wie die Klickzahlen zeigen. Seit vergangener Woche hat die Fotoshow 16,5 Millionen Klicks erhalten, dazu 2,7 Millionen Likes.

Auch die Kommentarspalte zeigt, dass sich viele User mit den Bildern auseinandersetzen. Einige haben sogar Theorien entwickelt.