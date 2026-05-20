Frau schafft zweiten Golden Retriever an, damit der erste sich nicht langweilt: Ergebnis hat sie nicht erwartet
Irvine (Kalifornien, USA) - Wer kennt sie nicht? Videos, in denen ein älterer Golden Retriever mit einem jüngeren konfrontiert wird. Nicht immer geht diese Begegnung gut aus, denn manche Hunde reagieren gereizt, wenn ein neuer Artgenosse auftaucht. Im Fall von Maui aus Irvine in Kalifornien hatte sein Frauchen ganz spezielle Pläne, als sie mit Hugo Golden Retriever Nummer 2 anschaffte. Das Problem: Die Kalifornierin hatte die Rechnung ohne die Fellnasen gemacht.
So allein war Maui gar nicht, als Hugo zu ihm stieß. Er hat mit Corgi-Dame Ruby nämlich schon seit Längerem eine Hündin an seiner Seite. Dennoch war sein Frauchen der Meinung, dass er sich häufig langweilte. Das erkannte sie daran, dass der Rüde immer wieder fordernd vor ihr stand.
Hugo sollte dem Ganzen eine neue Richtung geben - und Maui quasi unterhalten. In einem viralen Instagram-Video aus diesem Monat ist zu sehen, was stattdessen geschah.
In dem kuriosen Clip steht nicht mehr nur ein Golden Retriever fordernd vor seiner Besitzerin, sondern zwei. Maui und Hugo langweilen sich also gemeinsam, anstatt miteinander zu spielen.
Die Aufnahme ist kein Einzelfall: So ist in dem viralen Hit zu sehen, wie die beiden Artgenossen immer wieder vor ihrem Frauchen stehen - und es fordernd ansehen.
Das hat zumindest einen Vorteil.
Virales Instagram-Video zeigt kuriose Eigenart der Golden Retriever
Zwar schreibt die US-Amerikanerin: "Von einem gelangweilten Golden Retriever zu zwei gelangweilten Golden Retrievern, die darauf warten, unterhalten zu werden."
Doch zumindest kann sie sich darüber freuen, dass ihre Hunde mit der Nummer viral gehen. 2,5 Millionen Klicks sind seit Anfang Mai auf Instagram zusammengekommen, dazu mehr als 250.000 Likes.
Doch nicht nur das: Auch die Kommentarspalte ist prall gefüllt - oft sogar mit ganz speziellen Fotos.
Denn so manch ein Golden-Retriever-Besitzer fühlt sich angesprochen - und postet Bilder, die ebenfalls einen oder mehrere gelangweilte Golden Retriever zeigen.
Maui und Hugo sind also wohl kein Einzelfall. Golden Retriever brauchen eben Action.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/@maui_thegoldenpup