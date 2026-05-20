Frau schafft zweiten Golden Retriever an, damit der erste sich nicht langweilt: Ergebnis hat sie nicht erwartet

Irvine (Kalifornien, USA) - Wer kennt sie nicht? Videos, in denen ein älterer Golden Retriever mit einem jüngeren konfrontiert wird. Nicht immer geht diese Begegnung gut aus, denn manche Hunde reagieren gereizt, wenn ein neuer Artgenosse auftaucht. Im Fall von Maui aus Irvine in Kalifornien hatte sein Frauchen ganz spezielle Pläne, als sie mit Hugo Golden Retriever Nummer 2 anschaffte. Das Problem: Die Kalifornierin hatte die Rechnung ohne die Fellnasen gemacht.

Maui (links) und Hugo machen nicht gerade das, worauf ihr Frauchen gehofft hatte. © Screenshot/Instagram/@maui_thegoldenpup

So allein war Maui gar nicht, als Hugo zu ihm stieß. Er hat mit Corgi-Dame Ruby nämlich schon seit Längerem eine Hündin an seiner Seite. Dennoch war sein Frauchen der Meinung, dass er sich häufig langweilte. Das erkannte sie daran, dass der Rüde immer wieder fordernd vor ihr stand.

Hugo sollte dem Ganzen eine neue Richtung geben - und Maui quasi unterhalten. In einem viralen Instagram-Video aus diesem Monat ist zu sehen, was stattdessen geschah.

In dem kuriosen Clip steht nicht mehr nur ein Golden Retriever fordernd vor seiner Besitzerin, sondern zwei. Maui und Hugo langweilen sich also gemeinsam, anstatt miteinander zu spielen.

Die Aufnahme ist kein Einzelfall: So ist in dem viralen Hit zu sehen, wie die beiden Artgenossen immer wieder vor ihrem Frauchen stehen - und es fordernd ansehen.

Das hat zumindest einen Vorteil.