Als Schäferhund sieht, was Frauchen da im Fernsehen schaut, ist seine Reaktion zum Schreien

Schäferhündin Indie schaute entsetzt auf den Bildschirm. © TikTok/Screenshot/laurenborders11

Ein Video von dem kuriosen Moment teilte Lauren Veitch seither auf ihrem TikTok-Account und konnte dabei nicht anders, als herzlich über das Verhalten der Fellnase zu lachen.

Mit den Worten "Der Tag, an dem ich gelernt habe, dass meine Hündin lesen kann" betitelte sie den Clip.

Und tatsächlich: Darauf liegt sie gemeinsam mit der Vierbeinerin Indie auf dem Sofa im Wohnzimmer, während im Hintergrund Werbung für einen Streamingdienst über den Fernseher flimmert.

So weit, so gut. Indie betrachtet das Display tiefenentspannt - bis plötzlich eine Anzeige für die Drama-Show "The Barking Murders" (deutsch: Die bellenden Morde) erscheint.

Als hätte Indie die Worte auf dem Bildschirm gelesen, rückt sie zunächst näher an den Fernseher heran - ganz so, als würde sie sichergehen wollen, dass sie richtig gesehen hat -, bevor sie sich langsam aufrichtet. Dann tritt sie wie in Zeitlupe einen Schritt zurück, dreht ihren Kopf entsetzt in Richtung ihres Frauchens.