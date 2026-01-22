Als Tierheim-Mitarbeiter in Karton mit Welpen blicken, trifft sie der Schlag wie viele es sind

Tampa (Florida, USA) - Dieser Anblick traf sie wie ein Schlag! Die Tierheim-Mitarbeiter des "Mercy Full Project" trauten ihren Augen nicht, als sie Ende vergangenen Jahres in einen großen Karton blickten, der gerade angeliefert worden war. Vor dem Team aus Tampa in Florida drängten sich unzählige Welpen aneinander.

Sage und schreibe 21 Welpen steckten in diesem Karton. © Screenshot/Facebook/Mercy Full Project

"Schock ist noch milde ausgedrückt", sagte Heydi Acuna, Gründerin und Leiterin des Mercy Full Projects diese Woche in einem Interview mit The Dodo.

"Als wir merkten, dass zwei Mütter mit insgesamt 21 winzigen Welpen angekommen waren, wurde es im gesamten Tierheim still. Dann kam gleichzeitig Ungläubigkeit, Dringlichkeit und Herzschmerz auf."

Gebracht hatte die insgesamt 23 Hunde eine Frau, die ursprünglich nur die beiden erwachsenen Tiere zum Aufpassen von ihrer Nachbarin angenommen hatte. Das Problem: Die Besitzerin der zu dem Zeitpunkt noch trächtigen Fellnasen verschwand daraufhin auf Nimmerwiedersehen.

Zurück blieb die völlig überforderte Frau, die bald darauf mitansehen musste, wie erst die eine und drei Wochen später die andere Hündin ihren Nachwuchs zur Welt brachte.

Eine Weile versuchte sie, die Dinge selbst zu regeln. Doch nach einigen Wochen gab die ungewollte Hunde-Besitzerin auf, meldete sich beim Mercy Full Project.