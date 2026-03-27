Angeführt von einem Corgi! Vermisste Hunde laufen mehrere Tage am Stück, um wieder nach Hause zu kommen

Changchun (China) - Eine Story aus China, die sich um sieben Hunde dreht, klingt wie aus einem Kinofilm entsprungen: Die Tiere sollen zunächst entführt worden sein, hätten sich anschließend selbst befreit und dann noch einen tagelangen Heimmarsch auf sich genommen. Während die Aufnahmen der zusammengewürfelten Gruppe, darunter ein Golden Retriever, ein Labrador und ein Schäferhund, wohl echt sind, steckt hinter dem Vorfall eine ganz andere Wahrheit.

Eine Gruppe aus sieben Hunden wurde in China auf einer Autobahn gesichtet. Später sollte sich herausstellen, dass die Tiere von Zuhause ausgebüxt waren. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/lan.lan.2024

Ein Autofahrer staunte nicht schlecht, als er gleich sieben Hunde auf einen Streich nachts an einer Autobahn in Changchun, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Jilin, sichtete. In seinem Video sieht man die Fellnasen am Rand der Fahrbahn entlang trotten. Ihr Anführer scheint dabei ein kleiner Welsh Corgi Pembroke zu sein.

Nach der eisigen Nacht auf der Autobahn entdeckte ein anderer Augenzeuge die Gruppe später auf einem Feld.

Im Internet gingen die Aufnahmen rasch viral, wurden teilweise mehrere Hundert Millionen Mal angeklickt. Es sollte auch nicht lange dauern, bis sich um die sieben Vierbeiner erste Geschichten rankten. Dabei verbreitete sich vor allem die Version der Entführung und anschließenden Flucht wie ein Lauffeuer.

Es gab beispielsweise Gerüchte, dass man die Tiere wegen ihres Fleisches - was für eine Minderheit in China noch immer als Delikatesse gilt - gekidnappt hatte.

Schließlich räumte das Kultur- und Tourismusbüro der Provinz Jilin laut "The Guardian" mit den Unwahrheiten auf: Die Hunde waren tatsächlich aus eigener Motivation von zu Hause ausgebüxt. Angelockt waren sie von der Schäferhündin der Gruppe, die aktuell läufig war und deshalb eh häufiger durch die Gegend zog.