Labrador fällt in vier Meter tiefe Grube, was dann passiert, lässt den Atem stocken

Falmouth (Massachusetts/USA) - Was für eine kräftezehrende Rettungsaktion: Während eines täglichen Spaziergangs durch den Garten der Familie Velesig stürzte die Haushündin Tessie (11) in ein plötzlich aufgegangenes Erdloch. Etwa 3,6 Meter fiel sie in die Tiefe.

Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Labrador-Hündin Tessie (11) aus einer fast vier Meter tiefen Grube zu befreien. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Falmouth Fire/Rescue

Am Dienstag lockten die Sonnenstrahlen in Falmouth (Massachusetts/USA) die Labrador-Dame und ihren gleichgesinnten Spielkameraden Taco in den Vorgarten, um eine Runde zu toben. Es war nicht das erste Mal, dass die Fellnasen allein zusammen spielten, doch an diesem Tag war irgendwas anders - weder Taco noch Tessie kehrten zu ihrem Besitzer David Velesig zurück.

Ihr Herrchen wurde misstrauisch und ging der Sache auf den Grund. Bereits wenige Sekunden später hörte David seinen Rüden bellen. "Ich ging hinüber und schaute hinunter. Da waren Blätter und ein kleines Loch. Und ganz unten lag Tessie. Es war ungefähr vier Meter tief", erklärte der Hundebesitzer gegenüber CBS News.

Zunächst versuchte David, selbst die Labrador-Dame aus der Grube zu befreien - jedoch ohne Erfolg. Ihm überkam schlussendlich die Angst, selbst in das Loch zu fallen und gemeinsam mit der Elfjährigen festzustecken. Schnurstracks rief David das zuständige Falmouth Fire Department an, die den spektakulären Einsatz später auf Facebook teilten.

Am Ort des Unglücks angekommen merkten die Helfer schnell, dass das kein leichtes Unterfangen werden würde. "Die Einsatzkräfte stabilisierten die Oberfläche und stellten fest, dass ein herkömmlicher Einstieg für die Feuerwehrleute zu gefährlich war", schrieb das Team unter dem Beitrag.

Ein Helfer ließ sich in den 60 Zentimeter schmalen Schacht hinuntergleiten. Am laubbedeckten Boden angekommen, rund vier Meter unter der Erde, sicherte die Einsatzkraft schließlich Tessie mit einer "Art Gurtzeug" ab, erinnerte sich David im Gespräch.