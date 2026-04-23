Hündin büxt von zu Hause aus: Wo sie hinrennt, überrumpelt alle
East Hampton (USA) - Eine Hündin aus den USA sorgte für eine große Überraschung, als sie von zu Hause weglief, um zu einem ganz bestimmten Ziel zu flitzen: Das Tier wollte ausgerechnet zu seiner Hundetagesstätte, obwohl es an jenem Tag eigentlich "frei" hatte.
In den Aufnahmen der Überwachungskamera der Einrichtung in East Hampton sieht man, wie Hündin Kiera schwanzwedelnd vor dem tierischen Kindergarten steht und wartet, dass sie jemand hineinlässt.
"Es war gegen 11.45 Uhr, und die Frist zur Abgabe für die Tagesbetreuung endet um 9.30 Uhr. Wir wussten also sofort, dass etwas nicht stimmte", erklärt Stephanie Bock, die in der "Ulti-Mutt Academy" arbeitet. Schnell war den Tierpflegern klar: Der Vierbeiner war komplett allein zur Hundetagesstätte gekommen.
Als eine Angestellte dann verwundert die Tür öffnete, schlüpfte Kiera wie ganz selbstverständlich hinein und tapste anschließend durch die Einrichtung. Erneut wusste die Hündin ganz genau, wo sie diesmal hinwollte:
Entschlossen steuerte sie den Gartenbereich der "Ulti-Mutt Academy" an, wo bereits eine ganze Hundeschar auf sie wartete.
Hündin büxt aus, um Tier-Freunde zu besuchen
Für Kieras Besitzer könnte man diesen dreisten Ausbruch so werten, dass die Fellnase ihren freien Tag lieber mit ihren tierischen Kumpels verbringen wollte als mit Herrchen und Frauchen.
Auf TikTok wird der kuriose Vorfall gefeiert. Für viele Zuschauer ist das Video der Beweis, dass sich die Hunde in der Betreuungsstelle mehr als wohlfühlen. "Das ist die beste Werbung, die man sich wünschen kann", meint ein User.
Andere wunderten sich darüber, wie gut Kiera den Weg zur Einrichtung kannte.
Laut Tractive nutzen Hunde eine Kombination aus Geruchssinn, visuellen Merkmalen und akustischen Signalen, um Wege wiederzuerkennen und sich zu orientieren.
Grundlage zur Navigation bildet dabei eine Art mentale Landkarte ihrer Umgebung.
Titelfoto: Screenshot/TikTok/The Ulti-Mutt Academy