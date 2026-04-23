Hündin büxt von zu Hause aus: Wo sie hinrennt, überrumpelt alle

East Hampton (USA) - Eine Hündin aus den USA sorgte für eine große Überraschung, als sie von zu Hause weglief, um zu einem ganz bestimmten Ziel zu flitzen: Das Tier wollte ausgerechnet zu seiner Hundetagesstätte, obwohl es an jenem Tag eigentlich "frei" hatte.

Hündin "Kiera" war von zu Hause ausgebüxt, um an ihrem freien Tag zur Hundetagesstätte zu flitzen. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/The Ulti-Mutt Academy

In den Aufnahmen der Überwachungskamera der Einrichtung in East Hampton sieht man, wie Hündin Kiera schwanzwedelnd vor dem tierischen Kindergarten steht und wartet, dass sie jemand hineinlässt.

"Es war gegen 11.45 Uhr, und die Frist zur Abgabe für die Tagesbetreuung endet um 9.30 Uhr. Wir wussten also sofort, dass etwas nicht stimmte", erklärt Stephanie Bock, die in der "Ulti-Mutt Academy" arbeitet. Schnell war den Tierpflegern klar: Der Vierbeiner war komplett allein zur Hundetagesstätte gekommen.

Als eine Angestellte dann verwundert die Tür öffnete, schlüpfte Kiera wie ganz selbstverständlich hinein und tapste anschließend durch die Einrichtung. Erneut wusste die Hündin ganz genau, wo sie diesmal hinwollte:

Entschlossen steuerte sie den Gartenbereich der "Ulti-Mutt Academy" an, wo bereits eine ganze Hundeschar auf sie wartete.