Armer Hund war total am Ende: Doch wie er heute aussieht, verblüfft so viele

Von Christian Norm

Rajasthan (Indien) - Was für ein trauriger Anblick: Hündin Ava wurde im indischen Bundesstaat Rajasthan auf der Straße gefunden, als sie sich in einem schlimmen Zustand befand. Das arme Tier war so schwer an Räude erkrankt, dass ihm fast alle Haare ausgefallen waren. Außerdem war Ava abgemagert, drohte ohne Hilfe sogar zu sterben. Zum Glück griffen die Tierschützer von "Animal Aid Unlimited" ein. Wie die Hündin heute aussieht, verblüfft so viele.

Straßenhündin Ava war schwer gezeichnet, als sie bei den Tierärzten von Animal Aid Unlimited landete. © YouTube/Screenshot/Animal Aid Unlimited, India Sie war definitiv ein schwerer Fall, als ihre Retter Ava von der Straße holten. "Manchmal fällt es Hunden schwer, damit aufzuhören, sich zu bewegen, fast so, als wollten sie vor dem, was ihnen so viel Kummer bereitet, weglaufen. Diese ständige Bewegung verbrennt Kalorien und sie werden oft sehr dünn", schrieb das Team am Sonntag auf seinem YouTube-Kanal. Ava hatte offenbar versucht, vor dem ewigen Juckreiz zu fliehen, weswegen sie sich auch ständig kratzte. Die Tierärzte verschrieben dem Vierbeiner tägliche Bäder sowie Medikamente, um die Krankheit in den Griff zu bekommen. Außerdem wussten sie, dass Ava in dem Tierheim von Animal Aid Unlimited erst einmal zur Ruhe kommen musste. Und so war allen Beteiligten klar, dass es lange dauern würde, bis die Hündin wieder gesund sein würde. Doch die Mühe hat sich gelohnt!

YouTube-Video zeigt die unglaubliche Verwandlung der Hündin