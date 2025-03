Aufregung am Flughafen: Frau versucht, Hund in winzige Box zu stopfen

Die Angestellte fordert die Frau auf, ihre Fellnase in die vorgeschriebene Transportbox zu packen. Schnell stellt die Frau daraufhin eine Box auf den Boden, woraufhin der Hund brav hineinsprang.

In einem kürzlich veröffentlichten Video auf der Plattform TikTok filmte die Userin "deltababe73" eine ungewöhnliche Situation, die sich an einem internationalen Flughafen abspielte.

Die Frau drückte den Kopf ihres Hundes nach unten, damit sie den Reißverschluss seiner Transportbox schließen konnte. © Bildmontage: 123rf/skynext, Screenshot/TikTok/deltababe73

Die Flughafenangestellte reagiert sofort und erklärt der Frau, dass sie so nicht reisen könne, denn der Hund müsse sich in der Box einmal im Kreis drehen und aufstehen können – ihr Vierbeiner kann dies in der viel zu kleinen Kiste nicht.

Die Reisende gibt sich jedoch nicht so leicht geschlagen. In einer hitzigen Diskussion behauptete sie, ihr Hund könne sich in der Box sehr wohl drehen.

Wenig später endet das Video abrupt, ohne zu zeigen, wie die Situation letztlich ausging. Bleibt zu hoffen, dass die Mitarbeiterin standhaft blieb und dem Hund einige Qualen erspart blieben.

Viele Nutzer kommentierten das Video fassungslos. "Sie hat den Hund im wahrsten Sinne des Wortes zusammengefaltet. Der arme Hund." oder "Der Hund kann in der Tasche unmöglich einen ganzen Kreis machen".