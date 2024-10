Ausgesetzte Hündin bekommt allein im Wald ihre Welpen - dann eilt dieser Mega-Star zu Hilfe

Die kleine Autumn wusste sofort, dass sie helfen musste, als sie die Hundemama entdeckte. © Collage: Screenshots/Instagram/@grahamcrackerscarnival

Ein kleines Mädchen namens Autumn entdeckte vor einigen Wochen eine Hündin, die mitten in einem Haufen von Stöcken im Wald ihre Jungen zur Welt gebracht hatte.

Sofort wusste die Kleine, dass sie helfen musste. Und so begann sie, die Familie tagtäglich zu besuchen und der Vierbeinerin etwas zu Essen mitzubringen.

Es dauerte nicht lang und ihre Mutter bemerkte, was Autumn da still und heimlich tat. Kurzerhand rief sie bei einer Tierrettungsorganisation an, die schließlich auch "The Bond Between" verständigte.

Wie eine Mitarbeiterin namens Maggie Schmitz in einem Interview mit The Dodo verriet, brachten die Helfer die Vierbeiner sofort in Sicherheit und tauften die tapfere Hunde-Dame auf den Namen Autumn - benannt nach ihrer Retterin.

Daraufhin ging die Reise der Tiere jedoch erst los. Denn ab da machten sich die Pfleger auf die Suche nach Pflegefamilien für sie. Und siehe da: Nach nur wenigen Tagen ging ein erster Anruf beim Tierheim ein – und wer da am anderen Ende des Hörers saß, wollte zunächst keiner glauben.