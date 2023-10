Ausgesetzte Hündin rennt Straße entlang - was sie dort tut, bricht Herzen

Verzweifelt lief Hündin Olivia von einem Auto zum anderen. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/AT Anderson (2)

Eine kleine, vermutlich ausgesetzte Hündin läuft eine Straße in Miami entlang, rennt auf jedes Auto zu, das an ihr vorbeikommt, und bettelt die Fahrer darin förmlich an, für sie anzuhalten.

Leider kommt keiner ihrem Wunsch nach. Stattdessen fahren sie alle einfach an der Vierbeinerin vorbei.

Doch das Tier gibt einfach nicht auf – bis ein Pendler auf dem Weg in die Großstadt auf die hilflose Fellnase aufmerksam wird, sich ein Herz fasst und den Wagen am Straßenrand anhält. Ein Video davon wurde auf Facebook geteilt.

"Wir wissen nicht, wie lange sie da draußen auf ihre Rettung gewartet hat", so Rosa Fond, Gründerin von "Humans and Animals United" (HAU), denen die Fellnase schließlich übergeben wurde, gegenüber The Dodo. "Eine wehrlose Hündin, die unsere Sprache nicht spricht, bittet auf die einzige Art und Weise, die sie kennt, um Hilfe: indem sie einfach auf Autos zugeht."

Die Hündin, die seither auf den Namen Olivia getauft wurde, wurde also in die Obhut der Tierschutzorganisation gegeben und dort wieder aufgepäppelt.