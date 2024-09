Ausgesetzte Hunde irren durch Straßen - dann wird einer plötzlich angefahren und weggeworfen

Kalifornien (USA) - Dieses Schicksal brach selbst der gestandenen Tierretterin das Herz in 1000 Teile.

Diese Vierbeinerin hat Schreckliches durchmachen müssen. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

So berichtete sie ihren Supportern auf Facebook am heutigen Freitag von einer Rettungsaktion, die sie wohl noch eine ganze Weile beschäftigen wird.

"Stellt Euch vor, Ihr lebt auf der Straße, mit Eurer besten Freundin an Eurer Seite, und dann seht ihr plötzlich, wie sie von einem Auto angefahren wird", fasste Suzette Hall die tragische Geschichte ihres neusten Schützlings zusammen.

"Und das letzte Bild, was ihr von ihr habt, ist, wie ihr Körper von irgendwelchen Leuten in den Müll geworfen wird. Und dann seid Ihr ganz auf Euch allein gestellt."

Noch immer kann Hall nicht fassen, was diese kleine Fellnase in ihrem kurzen Leben schon alles durchmachen musste. Ängstlich und allein irrte die Hündin schließlich durch die Straßen, suchte vergeblich nach Hilfe. Zwar wurde sie von Anwohnern der Nachbarschaft ab und an gefüttert, mehr konnte jedoch niemand für die Vierbeinerin tun.

Kein Wunder also, dass Hall sofort zur Tat schritt, als sie von dem tragischen Schicksal erfuhr. Da sie zu diesem Zeitpunkt mit einem ihrer anderen Schützlinge alle Hände voll zu tun hatte, schickte sie zwei Freunde, um der Hündin zu Hilfe zu eilen.

"Und die beiden weigerten sich, aufzugeben", berichtete Hall voller Stolz.