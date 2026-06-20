Aussehen passt nicht immer zu seinem Verhalten: Warum Tierheim-Hund Boby besondere Menschen braucht

Mainz - Wer einem Hund aus dem Tierheim ein Zuhause schenken möchte, braucht bei Boby nicht nur Geduld, sondern auch Erfahrung. Der süße Mischlingsrüde wartet aus gewissen Gründen bereits seit längerer Zeit auf die passenden Menschen.

Mischlingsrüde Boby sieht äußerst niedlich aus, hat es aber faustdick hinter den Ohren. © Montage: Tierheim Mainz

Boby wurde von einem anderen Tierheim übernommen, in dem er ebenfalls lange erfolglos vermittelt werden sollte.

Der Grund: Der Rüde gilt als anspruchsvoll und stellt seine Halter vor besondere Herausforderungen.

Im Tierheim zeigt sich Boby gegenüber seinen Bezugspersonen freundlich, aufgeschlossen und kooperativ.

Erfahrungen aus einer früheren Vermittlung hätten jedoch gezeigt, dass sich sein Verhalten im häuslichen Umfeld durchaus anders darstellen kann. Dort teste der niedlich aussehende Boby Grenzen aus und versuche, die Regeln des Zusammenlebens selbst zu bestimmen.

Nach Angaben des Tierheims benötigt der kleine Rowdy Besitzer, die ihm klare Strukturen und Orientierung geben.