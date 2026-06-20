Aussehen passt nicht immer zu seinem Verhalten: Warum Tierheim-Hund Boby besondere Menschen braucht
Mainz - Wer einem Hund aus dem Tierheim ein Zuhause schenken möchte, braucht bei Boby nicht nur Geduld, sondern auch Erfahrung. Der süße Mischlingsrüde wartet aus gewissen Gründen bereits seit längerer Zeit auf die passenden Menschen.
Boby wurde von einem anderen Tierheim übernommen, in dem er ebenfalls lange erfolglos vermittelt werden sollte.
Der Grund: Der Rüde gilt als anspruchsvoll und stellt seine Halter vor besondere Herausforderungen.
Im Tierheim zeigt sich Boby gegenüber seinen Bezugspersonen freundlich, aufgeschlossen und kooperativ.
Erfahrungen aus einer früheren Vermittlung hätten jedoch gezeigt, dass sich sein Verhalten im häuslichen Umfeld durchaus anders darstellen kann. Dort teste der niedlich aussehende Boby Grenzen aus und versuche, die Regeln des Zusammenlebens selbst zu bestimmen.
Nach Angaben des Tierheims benötigt der kleine Rowdy Besitzer, die ihm klare Strukturen und Orientierung geben.
Mischlingsrüde Boby hat durchaus Baustellen, aber auch viel Potenzial
Bei Spaziergängen sei er dann ein angenehmer Begleiter. Fehle diese Führung, könne er sich verweigern oder eigene Entscheidungen treffen.
Auch Begegnungen mit anderen Vierbeinern könnten ohne konsequente Anleitung problematisch werden.
Das Tierheim sucht daher gezielt nach erfahrenen Hundehaltern, die bereits mit schwierigen oder situativ gefährlichen Hunden gearbeitet haben. Empfohlen wird zudem die Unterstützung durch einen Hundetrainer.
Kinder oder andere Tiere sollten nicht im Haushalt leben. In der Anfangszeit müsse außerdem dauerhaft mit einem Maulkorb gearbeitet werden.
Ein separater Bereich in der Wohnung könne helfen, feste Abläufe zu etablieren und Konfliktsituationen zu vermeiden.
Trotz seiner Eigenheiten beschreiben die Mitarbeiter Boby als verschmusten und treuen Hund, der bei den richtigen Menschen sicherlich noch einmal aufblühen würde.
Wer schenkt dem liebenswerten Rüden ein liebevolles Für-immer-Zuhause?
Boby ist gewiss kein Anfängerhund. Wer jedoch Erfahrung mitbringt und bereit ist, Zeit und Geduld in seine weitere Erziehung zu investieren, kann in ihm einen treuen Alltagsbegleiter finden.
Falls Ihr der Fellnase die Chance auf ein stabiles Zuhause geben möchtet, freut sich das Mainzer Tierheim darauf, Euch kennenzulernen. Möglich ist dies per E-Mail an das Mainzer Tierheim.
Titelfoto: Montage: Tierheim Mainz