Frau verzweifelt an Rettung von Hund: Was sie gleich mehrfach tun muss, bricht ihr das Herz

Irvine (Kalifornien, USA) - Nicht mit ihr! Sie wollte sich partout nicht helfen lassen - sehr zur Verzweiflung von Suzette Hall aus dem kalifornischen Irvine. Die Tierschützerin biss sich an der streunenden Hündin die Zähne aus. Am Mittwoch schilderte die Frau auf ihrer Facebook-Seite die dramatischen Tage, in denen sie den Vierbeiner einfach nicht zu packen bekam.

Diese Hündin sah nett und zutraulich aus - war sie aber nicht. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

"Es war herzzerreißend, das mitanzusehen. Sie kam herunter und spielte mit den anderen Hunden, die den Park besuchten - fast so, als wollte sie unbedingt wieder zu jemandem gehören. Doch sobald es hitzig wurde, lief sie zurück in die Hügel und versteckte sich ganz allein. Ich musste ständig an sie denken", schilderte Hall das Drama.

Länger als eine Woche zog sich die Rettungsaktion mit der hartnäckigen Fellnase hin. Laut Hall hatte diese sich bereits seit einem Monat allein im Park herumgeschlagen.

Das Problem: Viele Menschen legten der Hündin Futter hin. Dadurch verpuffte die Wirkung von Halls Falle. Die darin liegenden Würstchen ließen das clevere Weibchen kalt.

Und somit wiederholte sich ein Prozedere immer wieder: Hall musste abbrechen: "Jedes Mal, wenn ich ging, brach mir das Herz."

Die Kalifornierin zog mit der Hilfe einiger Mitstreiter schließlich ganz andere Seiten auf, um doch noch ans Ziel zu kommen.