Frau hält Welpen für Labrador: "Was ist das?!", will sie Monate später wissen
Hongkong - Sie sah so süß aus! Eine Frau aus Hongkong verguckte sich sofort in die kleine Buffy, als sie das Weibchen zum ersten Mal im Tierheim der "SPCA (HK)" sah. Vor allem eines überzeugte die Asiatin davon, den niedlichen Welpen zu sich zu holen: Buffy sah wie ein kleiner Labrador aus.
Anfang Juni teilte die Hundebesitzerin ihre Erfahrung auf Instagram. In dem inzwischen viralen Video ist zunächst ein Foto der ganz jungen Buffy zu sehen.
Dann sieht man, wie die Fellnase, die einem Labrador immer unähnlicher wird, größer wird. Schließlich kommt ein Foto, das ihr Frauchen nur noch mit den Worten "Was, verdammt noch mal, ist das?!" kommentiert.
Auf dem Bild hat Buffy eine rosafarbene Nase. Auch ihre Lippen haben diese Farbe. Der Schädel ist ein wenig zu breit für einen Labrador - und zu schielen scheint der Vierbeiner in der Aufnahme auch.
Es folgen weitere Fotos, auf denen Buffy geradezu verwegen wirkt. Sie kläfft, beißt in den Anschnallgurt im Auto und "grinst" diabolisch. Doch eines will ihr Frauchen direkt im Posting klarstellen.
Virales Instagram-Video überzeugt die User
Auf dem letzten Foto, auf dem Buffy deutlich freundlicher wirkt, schreibt die Hongkongerin: "Ich würde gar nichts ändern wollen." Im Kommentar daneben witzelt sie: "Man kann mit Sicherheit sagen, dass sie kein Labrador war."
Das kommt auf Instagram sehr gut an. Seit dem 5. Juni hat das kuriose Video fast 600.000 Klicks eingeheimst. Dazu kommen mehr als 80.000 Likes. Auch die Kommentarspalte ist gut gefüllt - teilweise mit Komplimenten für Buffy.
Bleibt die Frage, welcher Rasse die "Nicht-Labradorin" denn nun angehört. Um das zumindest ein wenig zu klären, hat ihr Frauchen noch am selben Tag eine Fotoshow veröffentlicht, in der unter anderem die Adoptionskarte von Buffy zu sehen ist.
Demnach hat das Tierheim sie von Anfang an als "Mischling" bezeichnet. Buffys Frauchen hätte also nur ein wenig genauer ins "Kleingedruckte" schauen müssen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/buffy.the.egg.slayer