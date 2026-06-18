18.06.2026 16:00 Frau hält Welpen für Labrador: "Was ist das?!", will sie Monate später wissen

Buffy sah als Welpe wie ein kleiner Labrador aus. Ihr Frauchen staunte nicht schlecht, in wen sie sich in den folgenden Monaten "verwandelte".

Von Christian Norm

Hongkong - Sie sah so süß aus! Eine Frau aus Hongkong verguckte sich sofort in die kleine Buffy, als sie das Weibchen zum ersten Mal im Tierheim der "SPCA (HK)" sah. Vor allem eines überzeugte die Asiatin davon, den niedlichen Welpen zu sich zu holen: Buffy sah wie ein kleiner Labrador aus.

So sah Buffy als Welpe aus. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/buffy.the.egg.slayer Anfang Juni teilte die Hundebesitzerin ihre Erfahrung auf Instagram. In dem inzwischen viralen Video ist zunächst ein Foto der ganz jungen Buffy zu sehen. Dann sieht man, wie die Fellnase, die einem Labrador immer unähnlicher wird, größer wird. Schließlich kommt ein Foto, das ihr Frauchen nur noch mit den Worten "Was, verdammt noch mal, ist das?!" kommentiert. Auf dem Bild hat Buffy eine rosafarbene Nase. Auch ihre Lippen haben diese Farbe. Der Schädel ist ein wenig zu breit für einen Labrador - und zu schielen scheint der Vierbeiner in der Aufnahme auch. Hunde Maltipoo verhält sich seltsam gegenüber Hund: Als Wahrheit herauskommt, bricht Frauchens Herz Es folgen weitere Fotos, auf denen Buffy geradezu verwegen wirkt. Sie kläfft, beißt in den Anschnallgurt im Auto und "grinst" diabolisch. Doch eines will ihr Frauchen direkt im Posting klarstellen.

Virales Instagram-Video überzeugt die User