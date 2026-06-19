Tierheim-Hund ist bereit für seine Adoption: Was Pfleger dann herausfinden, bricht ihr Herz
Maryland - Es sollte Dans letzter Tag im Tierheim sein. Der Vierbeiner hatte monatelang darauf gewartet, dass ihn endlich jemand adoptiert. Nun schien es, als wäre die passende Familie gefunden - bis eine Nachricht alles verändern sollte.
Dan war laut einem Instagram-Beitrag bereits Anfang April ins "Prince George's County Animal Shelter" gekommen und galt damit als einer der Hunde, die am längsten in dem Tierheim verweilen mussten. Ihm drohte langsam aber sicher die Einschläferung.
In seinen Unterlagen war vermerkt, dass er manchmal laut sei und manchmal aggressiv auf andere Rüden reagiert, was seine Pfleger nicht wirklich bestätigen konnten: "Dan ist ein lieber, ruhiger Junge, der sich einfach nur jemanden wünschte, der neben ihm sitzt."
Schließlich trat das ein, was sich alle so sehr für den zweijährigen Vierbeiner gewünscht hatten: Eine Familie wollte Dan adoptieren.
Vorfreudig bereiteten die Tierheim-Mitarbeiter alles für eine reibungslose Übergabe vor und brachten Dan bereits in den Hof, wo sie zusammen mit ihm auf seine neuen Besitzer warteten. Die Einrichtung hatte der Familie auch noch eine Nachricht zukommen lassen und berichtet, dass Dan es kaum erwartet könnte, endlich bei ihnen zu sein.
Doch dann vergingen Stunden, ohne dass jemand auftauchte oder sich zumindest bei den Pflegern meldete.
Kurz vor Adoption: Tierheim erhält niederschmetternde Nachricht
Kurz bevor das Tierheim an jenem Tag schloss, schickten die Mitarbeiter dann eine weitere Erinnerungs-SMS an die Familie. Es folgte eine niederschmetternde Reaktion: "Nein sorry, wir haben einen anderen Hund adoptiert", schrieben die einstigen Interessenten.
Im Instagram-Beitrag zeigt die Einrichtung nun künstlerisch, was dies für Dan bedeutete: Verschiedene Apps, die ihn auf sein neues Zuhause vorbereiten sollten, werden symbolisch geschlossen und machen klar, dass die Zukunftspläne für den Vierbeiner platzten.
Doch das Internet sollte sich in diesem Fall von seiner schönsten Seite zeigen: Nachdem Dans Schicksal im Netz viel Aufmerksamkeit erlangt hatte, erreichte es auch eine Familie, die sich sofort in das Tier verliebte. Sie fuhren sogar extra vier Stunden, um ihn kennenzulernen.
Schnell stand fest, dass sie den Hund mit zu sich nehmen wollen - obwohl der kurz vorher noch positiv auf Herzwürmer getestet worden war und eine teure Behandlung benötigen würde.
Dan, der von seinen neuen Besitzern auf den Namen "Kronos" getauft wurde, darf jetzt endlich sein neues Leben antreten.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/wall_eandfriends