Tierheim-Hund ist bereit für seine Adoption: Was Pfleger dann herausfinden, bricht ihr Herz

Maryland - Es sollte Dans letzter Tag im Tierheim sein. Der Vierbeiner hatte monatelang darauf gewartet, dass ihn endlich jemand adoptiert. Nun schien es, als wäre die passende Familie gefunden - bis eine Nachricht alles verändern sollte.

Für Tierheim-Hund "Dan" war eigentlich eine passende Familie gefunden worden - die aber im letzten Moment absagte. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/wall_eandfriends

Dan war laut einem Instagram-Beitrag bereits Anfang April ins "Prince George's County Animal Shelter" gekommen und galt damit als einer der Hunde, die am längsten in dem Tierheim verweilen mussten. Ihm drohte langsam aber sicher die Einschläferung.

In seinen Unterlagen war vermerkt, dass er manchmal laut sei und manchmal aggressiv auf andere Rüden reagiert, was seine Pfleger nicht wirklich bestätigen konnten: "Dan ist ein lieber, ruhiger Junge, der sich einfach nur jemanden wünschte, der neben ihm sitzt."

Schließlich trat das ein, was sich alle so sehr für den zweijährigen Vierbeiner gewünscht hatten: Eine Familie wollte Dan adoptieren.

Vorfreudig bereiteten die Tierheim-Mitarbeiter alles für eine reibungslose Übergabe vor und brachten Dan bereits in den Hof, wo sie zusammen mit ihm auf seine neuen Besitzer warteten. Die Einrichtung hatte der Familie auch noch eine Nachricht zukommen lassen und berichtet, dass Dan es kaum erwartet könnte, endlich bei ihnen zu sein.

Doch dann vergingen Stunden, ohne dass jemand auftauchte oder sich zumindest bei den Pflegern meldete.