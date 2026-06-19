Golden Retriever sucht Familie: Wer schenkt Wirbelwind Brausi ein Zuhause?
Hamburg - Wer hat ein Herz für Brausi? Der Golden Retriever sitzt seit knapp zwei Wochen im Tierheim in Hamburg. Er hofft darauf, möglichst schnell ein richtiges Zuhause zu finden.
Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der drei Jahre alte Vierbeiner (Geburtstag: 3. April 2023) am 6. Juni dieses Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße.
Dort macht Brausi seinem Namen alle Ehre: Der junge Rüde ist ein echter Wirbelwind, der im Auslauf hin und her flitzt und gerne auch mal ins Wasser springt. Er sucht Menschen, die ihn sportlich und geistig auslasten, damit er seine Aufregung ablegen kann.
Gleichzeitig dürfen Kuscheleinheiten genauso wenig fehlen, denn der Golden Retriever ist rassetypisch sehr menschenbezogen - wenn auch nicht selten noch etwas distanzlos. Kinder in seiner neuen Familie sollten deshalb schon standfest sein.
Klar ist: Brausi muss noch erzogen werden. Seine Menschen müssen ihm durchaus noch einiges beibringen, damit der Schmusebär ein entspanntes Hundeleben führen kann.
Golden Retriever Brausi ist für jedes Abenteuer zu haben
Apropos Hunde: Im Umgang mit Artgenossen zeigt sich der Vierbeiner verträglich, er geht mitunter aber auch auf diese sehr stürmisch zu. Ein Zweithund in seiner neuen Familie ist auch deshalb kein Muss - Brausi wäre auch als Einzelprinz happy.
Seine Pfleger sind sich sicher: Mit dem jungen Rüden würden sich seine zukünftigen Besitzer einen treuen Begleiter ins Haus holen, mit dem sie viele Abenteuer erleben können.
Bis Brausi sein Für-Immer-Zuhause findet, freut er sich auch über die Übernahme einer Patenschaft, mit der bei seiner Versorgung im Tierheim finanziell unterstützt werden kann.
Ihr wollt dem Goldie eine Chance geben? Sein kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierheim.de zu finden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.