Golden Retriever sucht Familie: Wer schenkt Wirbelwind Brausi ein Zuhause?

Hamburg - Wer hat ein Herz für Brausi? Der Golden Retriever sitzt seit knapp zwei Wochen im Tierheim in Hamburg . Er hofft darauf, möglichst schnell ein richtiges Zuhause zu finden.

Golden Retriever Brausi aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der drei Jahre alte Vierbeiner (Geburtstag: 3. April 2023) am 6. Juni dieses Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße.

Dort macht Brausi seinem Namen alle Ehre: Der junge Rüde ist ein echter Wirbelwind, der im Auslauf hin und her flitzt und gerne auch mal ins Wasser springt. Er sucht Menschen, die ihn sportlich und geistig auslasten, damit er seine Aufregung ablegen kann.

Gleichzeitig dürfen Kuscheleinheiten genauso wenig fehlen, denn der Golden Retriever ist rassetypisch sehr menschenbezogen - wenn auch nicht selten noch etwas distanzlos. Kinder in seiner neuen Familie sollten deshalb schon standfest sein.

Klar ist: Brausi muss noch erzogen werden. Seine Menschen müssen ihm durchaus noch einiges beibringen, damit der Schmusebär ein entspanntes Hundeleben führen kann.