Besitzer holen Arbeiter ins Haus: Die Reaktion ihres Golden Retrievers ist zum Schreien

USA - Das war ihm so gar nicht geheuer! Eigentlich ist Golden Retriever Bearson ein wirklich aufgeweckter Vierbeiner, der es liebt, die Welt zu erkunden. Kürzlich zeigte er seinen Besitzern jedoch eine ganz andere Seite von sich.

"Wir haben Maler im Haus", erklärte sein Lieblingsmensch auf TikTok. Die Fellnase sei davon leider "kein Fan". Nun sitze er in der Ecke "in seiner Schmusedecke" und beobachte die Situation ganz genau – wenn auch ein bisschen irritiert.

Doch was ist nur los mit dem sonst so lebensfrohem Bearson?

Darauf ist der Hund nämlich zu sehen, wie er in seinem Körbchen sitzt. Seine liebste Kuscheldecke ist fest um ihn gewickelt, sein Blick wirkt äußerst unzufrieden – fast schon ein bisschen besorgt.

In einem Video auf seinem ganz persönlichen TikTok -Account hat sein Frauchen jenen Moment dokumentiert. Und dieser ließ das ein oder andere Followerherz schmerzen.

Mittlerweile geht es dem Hund übrigens wieder bestens, er scheint seinen Besitzern die Eindringlinge verziehen zu haben: In den neusten Online-Videos sieht man ihn beherzt mit seinem Frauchen kuscheln und im Regen in seinem ersten eigenen Anorak spazieren.

Wer weiß, vielleicht werden der Goldie und die ihm so fremden Leute ja noch Freunde.

Immerhin hatte sich Bearson dieses Mal einfach nur unter seiner Lieblingsdecke zu verstecken versucht, anstatt sich danebenzubenehmen. Sein Glück, sonst hätte er sicher wieder einmal die Sonderstrafe seiner Besitzer zu spüren bekommen, von der er so gar kein Fan ist: das Luftgefängnis.

Dabei wird der Golden Retriever einfach von seinem Herrchen in die Luft gehoben – um dort in Ruhe über das nachzudenken, was er getan hat.