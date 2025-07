Besitzer schaffen sich zweiten Hund an: Die Reaktion ihres Huskys spricht Bände

Husky-Dame Mera sehnte sich zwei Jahre lang nach einem Spielgefährten. © Collage: Screenshots/TikTok/@thepupdiaries2

Auf TikTok veröffentlichte Diana Antoci unter ihrem Benutzernamen "thepupdiaries2" eine Bilderreihe, die ihre zwei Jahre alte Hündin Mera zeigt.

Darauf zu sehen ist der weiße Husky, wie er mal ein Kuscheltier im Maul hat, mal mit traurigem Blick auf dem Boden liegt und sich auffällig oft an Kissen oder Menschen kuschelt.

"Sie hatte so viel Liebe zu geben, sie hatte weniger Energie und brauchte wohl jemanden, der ihre Sprache spricht", schrieb die Besitzerin zu den herzergreifenden Fotos. "Es war die ganze Zeit so ruhig ... ein bisschen zu ruhig. Es war, als würde sie auf einen Kumpel warten, mit dem sie ihr liebevolles Zuhause genießen und teilen kann."

Schnell verstanden Diana und ihr Freund: Mera wünscht sich offenbar einen Spielgefährten!

Vergangenes Jahr zu Weihnachten zog Milo in das Haus des Paars. "Wir haben nicht offiziell gesucht, sondern er hat uns gefunden. Es sollte wirklich so sein", schrieb Diana in ihrem Beitrag.