Besitzer setzen Golden Retriever neuen Welpen vor: Doch der reagiert anders als erwartet

Providence (USA) - "Was ist das für ein Ding? Geh weg!" In etwa diese Gedanken schienen Golden-Retriever-Dame Leia durch den Kopf zu gehen, als ihre Besitzer sie vor Kurzem mit einem Welpen konfrontierten. Sowohl das erste als auch das zweite Kennenlernen der Hunde ging kräftig daneben. Ist Besserung in Sicht? Nein! Dafür gibt es nun aber immerhin einen viralen Hit auf TikTok .

Gewalt ist keine Lösung: Als Wyatt Feltner seine Hündin Leia zu sich heranzieht, damit sie Welpen-Mädchen Daisy näher kommt, wehrt die sich umso mehr. © Screenshot/TikTok/@leia.the.golden

Das hatten sich Nina Huang und ihr Partner Wyatt Feltner aus Providence in Rhode Island sicher ganz anders vorgestellt. Anstatt sich über einen neuen Spielkameraden zu freuen, reagierte ihre Hündin Leia unerwartet ablehnend auf die kleine Daisy.

Ende November drehte das Paar eine Szene vom Kennenlernen der beiden Golden Retriever. Doch leider bekamen sie nicht die erhoffte Freude eingefangen. Stattdessen flüchtete Leia regelrecht vor dem Welpen.

Auch der zweite Versuch, bei dem ihr Herrchen versuchte, sie an sich heranzuziehen, blieb erfolglos. Leia wehrte sich umso mehr dagegen, der neuen Fellnase, die der Mann im Arm hielt, näherzukommen. "Lief nicht ganz so, wie geplant", gaben die US-Amerikaner entsprechend im Kommentar zu.

Ende November veröffentlichten die Hunde-Freunde ein weiteres Video, in dem der Welpe die ältere Fellnase tierisch zu nerven scheint. Doch davon wollten Huang und Feltner offenbar nichts mehr wissen.

"Es ist eine Woche vergangen und sie beginnen, sich einander anzunähern", lautet der Kommentar neben dem Clip. Angesichts der Bilder wirkt es jedoch eher wie eine Durchhalteparole. Trotzdem kam es diese Woche noch schlimmer.

