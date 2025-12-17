Besitzer setzen Golden Retriever neuen Welpen vor: Doch der reagiert anders als erwartet
Providence (USA) - "Was ist das für ein Ding? Geh weg!" In etwa diese Gedanken schienen Golden-Retriever-Dame Leia durch den Kopf zu gehen, als ihre Besitzer sie vor Kurzem mit einem Welpen konfrontierten. Sowohl das erste als auch das zweite Kennenlernen der Hunde ging kräftig daneben. Ist Besserung in Sicht? Nein! Dafür gibt es nun aber immerhin einen viralen Hit auf TikTok.
Das hatten sich Nina Huang und ihr Partner Wyatt Feltner aus Providence in Rhode Island sicher ganz anders vorgestellt. Anstatt sich über einen neuen Spielkameraden zu freuen, reagierte ihre Hündin Leia unerwartet ablehnend auf die kleine Daisy.
Ende November drehte das Paar eine Szene vom Kennenlernen der beiden Golden Retriever. Doch leider bekamen sie nicht die erhoffte Freude eingefangen. Stattdessen flüchtete Leia regelrecht vor dem Welpen.
Auch der zweite Versuch, bei dem ihr Herrchen versuchte, sie an sich heranzuziehen, blieb erfolglos. Leia wehrte sich umso mehr dagegen, der neuen Fellnase, die der Mann im Arm hielt, näherzukommen. "Lief nicht ganz so, wie geplant", gaben die US-Amerikaner entsprechend im Kommentar zu.
Ende November veröffentlichten die Hunde-Freunde ein weiteres Video, in dem der Welpe die ältere Fellnase tierisch zu nerven scheint. Doch davon wollten Huang und Feltner offenbar nichts mehr wissen.
"Es ist eine Woche vergangen und sie beginnen, sich einander anzunähern", lautet der Kommentar neben dem Clip. Angesichts der Bilder wirkt es jedoch eher wie eine Durchhalteparole. Trotzdem kam es diese Woche noch schlimmer.
Neuestes TikTok-Video der ungleichen Hunde geht viral
In einem Clip von Sonnerstag zeigt sich Leia endgültig untröstlich: Mit einem vorwurfsvollen Hundeblick sieht sie ihr Frauchen an, während Daisy schon wieder nervt.
Die Kleine springt ihre große Artgenossin an, um sie zum Spielen zu bewegen. Doch Leia scheint das nur noch mehr zu frustrieren. Ihr Frauchen unterlegt das Ganze mit dem passenden Untertitel aus Leias Sicht: "Können wir dieses Ding zurückgeben?"
Daraus dürfte allerdings nichts werden. Vielmehr hoffen ihre Besitzer, dass sich die Hunde bald endlich zusammenraufen.
Bis dahin können sie sich nun zumindest damit trösten, dass ihre Veröffentlichungen Früchte tragen. So hat das neueste Video nach nur einem Tag schon fast eine halbe Million Klicks auf TikTok eingeheimst.
Fortsetzung folgt!
Titelfoto: Collage: Screenshots/TikTok/@leia.the.golden