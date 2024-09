Bezaubernde Mischlingsdame aus Kölner Hundehölle gerettet: Wer hat ein Herz für Rosa?

In ihrem Leben musste Rosa schon einiges durchmachen, nun soll alles besser werden. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Es ist kaum vorstellbar, was Rosa in ihrem Leben alles durchmachen musste. Auf einem Schrottplatz wurde sie mit etlichen anderen Hunden völlig sich selbst überlassen, ehe sie endlich aus ihrer misslichen Lage befreit werden konnte.

Umso erstaunlicher ist, wie gut sich die Mischlings-Dame inzwischen entwickelt hat. "Sie hat sich inzwischen um mindestens 180 Grad gedreht", beschreibt das Tierheim ihren unglaublichen Wandel.

Immerhin sei Rosa, als sie im Januar ins Tierheim kam, "völlig traumatisiert und verängstigt" gewesen. Das sei sogar so schlimm gewesen, dass sie sich am Anfang nicht einmal getraut hatte, vom Zimmer in den Auslauf zu gehen und daher getragen werden musste.

Dank der harten Arbeit der Pflegerinnen und Pfleger konnte die Fellnase inzwischen aber immer mehr Vertrauen in die Menschen fassen und hat mittlerweile sogar das Kuscheln für sich entdeckt. Vor einem halben Jahr noch undenkbar!