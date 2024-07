Bildhübscher Sennenhund-Boxer-Mix sucht ein Zuhause, ist aber sehr schüchtern

Frankfurt am Main - Für den knapp zwei Jahre alten "Buddy" - einem schönen Mix aus Boxer und Schweizer Sennenhund - sucht das Tierheim in Frankfurt ein neues Zuhause. Allerdings sollten seine neuen Menschen bereits erfahren im Umgang mit Hunden , am besten sogar mit diesen beiden Rassen, sein.

Mit Katzen kommt Buddy nicht gut klar, im Haushalt lebende Kinder sollten mindestens 16 Jahre alt sein. © Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. von 1841 e.V.

Da der Rüde lange Spaziergänge liebe und gerne in der Natur unterwegs sei, würde ihn das Tierheim am liebsten an ein Zuhause in einer eher ländlichen Gegend abgeben.

Seinen Zwinger hält Buddy sauber. Ob er Autofahrten kennt oder auch längere Zeit alleine zu Hause bleiben kann, ist im Tierheim nicht bekannt und müsste gegebenenfalls in kleinen Schritten mit ihm eingeübt werden.

Katzen dürfen keine mit ihm im Haushalt leben und Kinder sollten mindestens 16 Jahre alt sein und ebenfalls über eine gewisse Hundeerfahrung verfügen. Inwieweit sich Buddy als Zweithund eignet, kann im Tierheim bei Bedarf getestet werden.

Wer Buddy nun näher kennenlernen möchte, kann mit dem Frankfurter Tierheim gerne einen ersten Termin vereinbaren.



Das geht telefonisch unter den Nummern 069/4230-05 und 069/4230-06 von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.