Blinder, alter Hund wird ausgesetzt: Was er dann tut, bricht so vielen das Herz
Braniștea (Rumänien) - Für eine solche Aktion muss man schon ziemlich abgebrüht und herzlos sein: Vor wenigen Tagen wurde im Südosten Rumäniens ein alter, blinder und zudem noch tauber Hund an einer belebten Autowaschanlage ausgesetzt. Zum Glück bemerkten mehrere Teenager die verzweifelte Fellnase, die sich den Umständen entsprechend auffällig verhielt. In einem kurzen Video ist das Drama zu sehen.
Der Clip wurde am 13. Januar von dem Tierheim "Sava's Safe Haven" auf Facebook veröffentlicht. Dort, im rumänischen Braniștea, hatte man den armen Vierbeiner zu diesem Zeitpunkt bereits aufgenommen.
Im Video ist zu sehen, wie der Rüde verwirrt und orientierungslos umherirrt und nicht weiß, was mit ihm geschieht. Dieser Anblick bricht seitdem so vielen Menschen das Herz. Das Reel hat in der kurzen Zeit bereits mehr als 400.000 Klicks erreicht.
Zum Glück kannten die Teenies das Tierheim, in das der Rüde später gebracht wurde. "Sie beobachteten, wie der Hund in der Nähe der Autowaschanlage (...) im Kreis lief und nach einem Unterschlupf suchte", erzählte Alexandra Sava, die Gründerin des Tierheims, jetzt in einem Interview mit Newsweek.
"Sie wussten, dass etwas nicht stimmte, informierten uns, und dank ihrer Hilfe konnten wir ihn retten", fügte die Tierschützerin hinzu. Was sie danach sagte, macht noch einmal deutlich, wie schlimm die Situation gewesen war.
Tierschützerin hat genaue Vorstellung, wie es nun weitergehen soll
"Aufgrund seines Gesundheitszustandes hätte er weder auf der Straße noch in einem Tierheim lange überlebt", erklärte Sava.
Wie genau der Hund zur Waschanlage gekommen war, ist derzeit noch unklar. Das Tierheim hat allerdings die Bilder der Überwachungskameras der Autowaschanlage angefordert.
Da es sicher nicht lange gut für ihn gegangen wäre, vermutet Sava, dass der etwa 15 Jahre alte Vierbeiner höchstens vor wenigen Tagen dort ausgesetzt worden sein muss.
Wie genau es nun mit dem Hunde-Senior weitergeht, ist noch offen.
Eine Sache steht für Sava aber fest: "Unser Ziel ist es, ihm in seinen verbleibenden Tagen Wärme, Liebe und Geborgenheit zu schenken."
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/Sava's Safe Haven