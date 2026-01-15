Blinder, alter Hund wird ausgesetzt: Was er dann tut, bricht so vielen das Herz

Braniștea (Rumänien) - Für eine solche Aktion muss man schon ziemlich abgebrüht und herzlos sein: Vor wenigen Tagen wurde im Südosten Rumäniens ein alter, blinder und zudem noch tauber Hund an einer belebten Autowaschanlage ausgesetzt. Zum Glück bemerkten mehrere Teenager die verzweifelte Fellnase, die sich den Umständen entsprechend auffällig verhielt. In einem kurzen Video ist das Drama zu sehen.

Herzlos: Dieser alte Hund wurde blind und taub an einer Autowaschanlage ausgesetzt. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Sava's Safe Haven

Der Clip wurde am 13. Januar von dem Tierheim "Sava's Safe Haven" auf Facebook veröffentlicht. Dort, im rumänischen Braniștea, hatte man den armen Vierbeiner zu diesem Zeitpunkt bereits aufgenommen.

Im Video ist zu sehen, wie der Rüde verwirrt und orientierungslos umherirrt und nicht weiß, was mit ihm geschieht. Dieser Anblick bricht seitdem so vielen Menschen das Herz. Das Reel hat in der kurzen Zeit bereits mehr als 400.000 Klicks erreicht.

Zum Glück kannten die Teenies das Tierheim, in das der Rüde später gebracht wurde. "Sie beobachteten, wie der Hund in der Nähe der Autowaschanlage (...) im Kreis lief und nach einem Unterschlupf suchte", erzählte Alexandra Sava, die Gründerin des Tierheims, jetzt in einem Interview mit Newsweek.

"Sie wussten, dass etwas nicht stimmte, informierten uns, und dank ihrer Hilfe konnten wir ihn retten", fügte die Tierschützerin hinzu. Was sie danach sagte, macht noch einmal deutlich, wie schlimm die Situation gewesen war.