Junger Hund ist erstmals allein zu Hause: Was er dann tut, geht so vielen ans Herz
Netz - Es war sein erstes Mal. Rüde Button musste vor wenigen Tagen erstmals ganz allein zu Hause bleiben. Sein Frauchen hatte allerdings mit einer Tierkamera vorgesorgt, um ihren elf Monate alten Fellfreund immer im Blick zu behalten. Und Button? Der lieferte!
Vor wenigen Tagen veröffentlichte seine Besitzerin einige Screenshots der Tierkamera, die zeigen, was der Vierbeiner getrieben hat. Seit der Clip auf TikTok online ist, läuft er sehr erfolgreich.
Der Grund: Vielen Usern geht das Verhalten der Fellnase voll ans Herz. Denn Button scheint in den Aufnahmen nicht viel mit sich anzufangen zu wissen.
Stattdessen sieht es so aus, als würde der Hund einfach nur darauf warten, dass sein Frauchen endlich wieder zu Hause auftaucht.
Allerdings gibt es doch einen Qualitätsunterschied zwischen den ersten und den letzten Bildern.
Millionenfach geklickter TikTok-Hit zeigt die Aufnahmen des Hundes
So wird Button mit der Zeit immer mutiger. Während er sich zunächst nur aufs Sofa traut, nimmt er am Ende sogar den Esstisch in Beschlag. Dort wirkt der Rüde allerdings ziemlich verloren, auch wenn er es sich nicht nehmen lässt, sich darauf hinzulegen.
Mehr als 14 Millionen Klicks hat der Hund mit seiner Warterei in nur vier Tagen abgeräumt. Dazu kommen 2,9 Millionen Likes. Die Herzen fliegen dem Vierbeiner also nur so zu.
Ein Blick in die Kommentarspalte zeigt unterdessen, dass es zwar auch Leute gibt, die sich über das Video amüsieren können. Doch viele zeigen eher Mitleid mit Button, weil er so einsam wirkt.
"Er musste vom Tisch gerettet werden. Ich habe alles, was er erreichen konnte, aus dem Zimmer entfernt, damit nichts zerstört werden konnte. Er hatte auch kein Interesse daran, mit seinen Spielsachen auf seinem Hundebett zu spielen", schreibt Buttons Frauchen im Kommentar neben dem Video.
Allerdings sind das im Vergleich zum Leben des Hundes Lappalien. Denn er musste als Welpe ganz andere Umstände akzeptieren. Button wurde nämlich mit zwei Monaten von einem Auto angefahren, wie sein Frauchen berichtet.
Unter diesen Umständen ist das bisschen Warten natürlich ein Klacks für den Rüden.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/beginningwithbutton