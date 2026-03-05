Junger Hund ist erstmals allein zu Hause: Was er dann tut, geht so vielen ans Herz

Rüde Button musste erstmals allein zu Hause bleiben. Sein Frauchen hatte aber mit einer Tierkamera vorgesorgt. Das Ergebnis: Millionen Klicks auf TikTok!

Netz - Es war sein erstes Mal. Rüde Button musste vor wenigen Tagen erstmals ganz allein zu Hause bleiben. Sein Frauchen hatte allerdings mit einer Tierkamera vorgesorgt, um ihren elf Monate alten Fellfreund immer im Blick zu behalten. Und Button? Der lieferte!

Button musste vor wenigen Tagen erstmals allein zu Hause bleiben. © TikTok/Screenshot/beginningwithbutton Vor wenigen Tagen veröffentlichte seine Besitzerin einige Screenshots der Tierkamera, die zeigen, was der Vierbeiner getrieben hat. Seit der Clip auf TikTok online ist, läuft er sehr erfolgreich. Der Grund: Vielen Usern geht das Verhalten der Fellnase voll ans Herz. Denn Button scheint in den Aufnahmen nicht viel mit sich anzufangen zu wissen. Stattdessen sieht es so aus, als würde der Hund einfach nur darauf warten, dass sein Frauchen endlich wieder zu Hause auftaucht. Allerdings gibt es doch einen Qualitätsunterschied zwischen den ersten und den letzten Bildern.

Millionenfach geklickter TikTok-Hit zeigt die Aufnahmen des Hundes