Junge Bulldogge Käthe sucht neues Zuhause, doch nicht jeder kommt infrage

Mainz - Käthe weiß genau, was sie will! Im Mainzer Tierheim wartet derzeit eine junge Französische Bulldogge auf ein neues Zuhause, das zu ihrem besonderen Charakter passt.

Bulldogge Käthe ist schätzungsweise 2024 geboren und damit etwa zwei Jahre alt. © Tierheim Mainz

Die niedliche Käthe ist 2024 geboren und bringt trotz ihres noch jungen Alters bereits eine ordentliche Portion Persönlichkeit mit.

Und genau deshalb sucht das Tierheim gezielt nach hundeerfahrenen Menschen.

Käthe wird von den Pflegern als liebenswerte und freundliche Hündin beschrieben, die Menschen gegenüber offen auftritt und Nähe sehr genießt.

Sie ist verschmust und anhänglich, zeigt aber gleichzeitig deutlich, dass sie ihren eigenen Kopf hat.

Ihre künftigen Halter sollten daher Freude daran haben, mit ihr konsequent zu arbeiten und ihr klare Strukturen zu geben.

Im Alltag macht Käthe bereits vieles richtig: Sie ist stubenrein und hat sich im Tierheim gut eingelebt.