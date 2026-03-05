Junge Bulldogge Käthe sucht neues Zuhause, doch nicht jeder kommt infrage

Käthe weiß genau, was sie will! Im Mainzer Tierheim wartet derzeit eine junge Bulldogge auf ein neues Zuhause, das zu ihrem besonderen Charakter passt.

Mainz - Käthe weiß genau, was sie will! Im Mainzer Tierheim wartet derzeit eine junge Französische Bulldogge auf ein neues Zuhause, das zu ihrem besonderen Charakter passt.

Bulldogge Käthe ist schätzungsweise 2024 geboren und damit etwa zwei Jahre alt.  © Tierheim Mainz

Die niedliche Käthe ist 2024 geboren und bringt trotz ihres noch jungen Alters bereits eine ordentliche Portion Persönlichkeit mit.

Und genau deshalb sucht das Tierheim gezielt nach hundeerfahrenen Menschen.

Käthe wird von den Pflegern als liebenswerte und freundliche Hündin beschrieben, die Menschen gegenüber offen auftritt und Nähe sehr genießt.

Sie ist verschmust und anhänglich, zeigt aber gleichzeitig deutlich, dass sie ihren eigenen Kopf hat.

Ihre künftigen Halter sollten daher Freude daran haben, mit ihr konsequent zu arbeiten und ihr klare Strukturen zu geben.

Im Alltag macht Käthe bereits vieles richtig: Sie ist stubenrein und hat sich im Tierheim gut eingelebt.

Bulldogge Käthe hat noch so ihre kleinen Baustellen, aber auch viel Potenzial

Auch zahlreiche weitere Hunde warten im Mainzer Tierheim darauf, erfolgreich vermittelt zu werden. (Symbolfoto)
Auch zahlreiche weitere Hunde warten im Mainzer Tierheim darauf, erfolgreich vermittelt zu werden. (Symbolfoto)  © Andreas Arnold/dpa

Eine Herausforderung ist derzeit allerdings das Alleinebleiben, das sie erst noch lernen muss.

Hier braucht es Geduld und ein schrittweises Training, damit sie Sicherheit gewinnt und Vertrauen aufbauen kann.

Besonders wichtig ist dem Tierasyl ein passendes Umfeld.

Mit ihren Artgenossen ist Käthe nur eingeschränkt verträglich. Insbesondere mit Hündinnen kommt sie nicht zurecht.

Auch Katzen oder Kinder sollten in ihrer zukünftigen Bleibe nicht leben.

Ideal wäre ein ruhiger Haushalt ohne viel Trubel, in dem sie zur Ruhe kommen und eine stabile Bindung zu ihren Menschen aufbauen kann.

Die Tierschützer betonen deshalb, dass Käthe keine Anfängerhündin ist.

Käthe sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause

Wer jedoch Erfahrung mitbringt und bereit ist, Zeit und Geduld in ihre weitere Erziehung zu investieren, kann in ihr eine treue Alltagsbegleiterin finden.

Falls Ihr Käthe die Chance auf ein stabiles Zuhause geben möchtet, freut sich das Mainzer Tierheim darauf, Euch kennenzulernen. Möglich ist dies per über das Kontaktformular des Mainzer Tierheims.

