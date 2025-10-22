 1.461

Blutige Attacke bei Wanderung: Schäferhund reißt sich los und attackiert Touristin

Ein Schäferhund hat eine Touristin bei einer Wanderung im Zugspitzland im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen mehrfach gebissen.

Von Klaas Seißer

Ein Ehepaar geht mit seinem Hund spazieren. Als eine Frau entgegenkommt, reißt sich das Tier los. Es kommt zu einem Angriff. (Symbolfoto)
Ein Ehepaar geht mit seinem Hund spazieren. Als eine Frau entgegenkommt, reißt sich das Tier los. Es kommt zu einem Angriff. (Symbolfoto)  © keleny/123rf

Die 64-Jährige aus der Schweiz erlitt mehrere blutende Bisswunden, unter anderem im Gesicht, wie die Polizei mitteilte.

Der Hund hatte sich zuvor von der Leine seines 51 Jahre alten Halters losgerissen.

Der Mann war gemeinsam mit seiner Ehefrau und dem dreieinhalb Jahre alten Schäferhund bei Farchant im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen unterwegs.

Warum das Tier die Frau angriff, ist bislang unklar.

Der Halter selbst ging bei der Attacke dazwischen und der Hund ließ schließlich von der Frau ab. Gegen den 51-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

