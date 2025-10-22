Blutige Attacke bei Wanderung: Schäferhund reißt sich los und attackiert Touristin

Farchant - Ein Schäferhund hat im Zugspitzland in Bayern eine wandernde Touristin attackiert und verletzt.

Ein Ehepaar geht mit seinem Hund spazieren. Als eine Frau entgegenkommt, reißt sich das Tier los. Es kommt zu einem Angriff. (Symbolfoto) © keleny/123rf

Die 64-Jährige aus der Schweiz erlitt mehrere blutende Bisswunden, unter anderem im Gesicht, wie die Polizei mitteilte.

Der Hund hatte sich zuvor von der Leine seines 51 Jahre alten Halters losgerissen.

Der Mann war gemeinsam mit seiner Ehefrau und dem dreieinhalb Jahre alten Schäferhund bei Farchant im oberbayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen unterwegs.

Warum das Tier die Frau angriff, ist bislang unklar.