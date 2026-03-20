Während eines Unwetters: Wurde dieser Hund von einer Brücke geworfen?

Kansas City (Missouri/USA) - Die erst einjährige Fellnase Rieger musste am eigenen Leib spüren, wie grausam Menschen sein können. Während eines heftigen Sturmes setzte ihn sein Herrchen einfach aus – und das an einem Ort, an dem eine Rettung fast unmöglich schien.

Völlig hilflos verweilte der einjährige Schäferhundmischling Rieger auf dem Dach einer Brennerei in Kansas City. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/kcpetproject

Zwischen Regen und starken Windböen wartete der durchnässte Hund auf seine Rettung. Erst am nächsten Tag, als einige Mitarbeiter der Brennerei "J. Rieger & Co." ihren Dienst antraten, wurde das Ausmaß der stürmischen Nacht sichtbar. Die Angestellten erblickten auf einem Zeltdach den verängstigten Schäferhundmischling, berichtete KCTV5.

Sofort kontaktierte das Team das örtliche Tierheim "KC Pet Project". Sowohl die Mitarbeiter der Brennerei als auch die Tierretter konnten sich nicht erklären, wie Rieger mit seinen vier Pfoten auf das Dach gelangt war – eine Überwachungskamera brachte schließlich Licht ins Dunkle.

In der Aufnahme ist zu sehen, wie der Hund mit heftigem Schwung auf das Zelt katapultiert wird. Das Personal der Brennerei vermutete, dass die Fellnase von einer in der Nähe liegenden Brücke geschmissen wurde.

"Ich glaube, ich habe so reagiert, wie die meisten Menschen mit einem soliden Gewissen reagieren, nämlich mit Schock", erklärte Susan Stone Li, Leiterin der Brennerei, gegenüber dem Newsportal. Kurz nach der Sichtung des Rüden wurde er schließlich behutsam von drei Tierschützern vom Dach gehoben.