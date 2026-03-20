Während eines Unwetters: Wurde dieser Hund von einer Brücke geworfen?
Kansas City (Missouri/USA) - Die erst einjährige Fellnase Rieger musste am eigenen Leib spüren, wie grausam Menschen sein können. Während eines heftigen Sturmes setzte ihn sein Herrchen einfach aus – und das an einem Ort, an dem eine Rettung fast unmöglich schien.
Zwischen Regen und starken Windböen wartete der durchnässte Hund auf seine Rettung. Erst am nächsten Tag, als einige Mitarbeiter der Brennerei "J. Rieger & Co." ihren Dienst antraten, wurde das Ausmaß der stürmischen Nacht sichtbar. Die Angestellten erblickten auf einem Zeltdach den verängstigten Schäferhundmischling, berichtete KCTV5.
Sofort kontaktierte das Team das örtliche Tierheim "KC Pet Project". Sowohl die Mitarbeiter der Brennerei als auch die Tierretter konnten sich nicht erklären, wie Rieger mit seinen vier Pfoten auf das Dach gelangt war – eine Überwachungskamera brachte schließlich Licht ins Dunkle.
In der Aufnahme ist zu sehen, wie der Hund mit heftigem Schwung auf das Zelt katapultiert wird. Das Personal der Brennerei vermutete, dass die Fellnase von einer in der Nähe liegenden Brücke geschmissen wurde.
"Ich glaube, ich habe so reagiert, wie die meisten Menschen mit einem soliden Gewissen reagieren, nämlich mit Schock", erklärte Susan Stone Li, Leiterin der Brennerei, gegenüber dem Newsportal. Kurz nach der Sichtung des Rüden wurde er schließlich behutsam von drei Tierschützern vom Dach gehoben.
Sowohl im Tierheim als auch auf Instagram erobert Rieger zahlreiche Herzen
"Wer Schwierigkeiten hat, sein Haustier zu behalten, sollte sich an sein örtliches Tierheim wenden", betonte die Leiterin der Auffangstation, Kate Meghjii, deutlich. Nun wartet der einjährige Vierbeiner im "KC Pet Project" auf ein neues Zuhause.
Bereits wenige Tage nach seinem Schicksalsschlag konnte der Vierbeiner bereits einige Interessenten gewinnen. "Diese Woche besuchten Lucy und ihre beiden Söhne das Tierheim, um ihn kennenzulernen", berichtete das Tierheim.
Zwar sei Rieger in seiner neuen Umgebung noch etwas unsicher, von Zeit zu Zeit käme er jedoch aus sich heraus. "Nach allem, was er durchgemacht hat, wissen wir, dass er eine unglaubliche Zukunft vor sich hat", fügte das Team auf Instagram hinzu.
Sowohl in der Auffangstation als auch auf Social Media eroberte der junge Rüde zahlreiche Herzen im Sturm. "Oh, er ist so süß. Er ist nun in Sicherheit", kommentierte ein Nutzer.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Instagram/kcpetproject