Jahrelang im Tierheim: Wer schenkt Exa endlich ein Zuhause?
Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt Hündin Exa im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf. Das soll sich möglichst bald ändern, denn sie wartet dort schon viel zu lange auf ein Zuhause.
Laut dem Tierschutzverein hat die acht Jahre alte Hündin nahezu ihr gesamtes bisheriges Leben im Tierheim verbracht.
Bereits seit ihrem Junghundealter lebte sie in einem polnischen Tierheim und durfte erst im September 2025 in das Tierheim "Hoffnung für Tiere" umziehen, wo sie nun auf eine bessere Vermittlungschance hofft.
Dort lernt die Hündin derzeit, an der Leine zu laufen. Bislang hat sie nur wenig außerhalb des Tierheims kennenlernen dürfen.
Entsprechend vorsichtig muss sie an Neues herangeführt werden, zeigt sich dabei jedoch lernwillig und neugierig.
Exa möchte gerne ein Leben außerhalb des Tierheims
Die Mitarbeitenden beschreiben Exa als eine liebevolle und sanfte Hündin, die etwas Zeit benötigt, um Vertrauen zu fassen.
Begegnet man ihr mit Geduld, Ruhe und Verständnis, zeigt sie schnell ihre zarte und anhängliche Seite und genießt Streicheleinheiten sehr.
Dementsprechend wird für Exa ein ruhiges Zuhause gesucht, in dem sie ohne großen Trubel ankommen kann.
Exa hat es verdient, endlich zu erfahren, wie ein Leben außerhalb des Tierheims aussieht und wie schön ein behütetes Hundeleben sein kann.
Alle Informationen zu ihr gibt es auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de