Jahrelang im Tierheim: Wer schenkt Exa endlich ein Zuhause?

Großröhrsdorf (Sachsen) - Noch lebt Hündin Exa im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf. Das soll sich möglichst bald ändern, denn sie wartet dort schon viel zu lange auf ein Zuhause.

Exa (8) hat fast ihr gesamtes Leben im Tierheim verbracht. © tierhoffnung.de

Laut dem Tierschutzverein hat die acht Jahre alte Hündin nahezu ihr gesamtes bisheriges Leben im Tierheim verbracht.

Bereits seit ihrem Junghundealter lebte sie in einem polnischen Tierheim und durfte erst im September 2025 in das Tierheim "Hoffnung für Tiere" umziehen, wo sie nun auf eine bessere Vermittlungschance hofft.

Dort lernt die Hündin derzeit, an der Leine zu laufen. Bislang hat sie nur wenig außerhalb des Tierheims kennenlernen dürfen.

Entsprechend vorsichtig muss sie an Neues herangeführt werden, zeigt sich dabei jedoch lernwillig und neugierig.