Caja hat einen Tumor überstanden: Wer schenkt der Französischen Bulldogge eine Familie?

Hamburg - Die Französische Bulldogge Caja hat einen Tumor überstanden. Jetzt sucht die Hündin ein liebevolles Zuhause.

Die Französische Bulldogge hat gerne den Hut auf. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Seit Ende Januar ist die etwa achtjährige Hündin im Hamburger Tierheim an der Süderstraße. Und auch wenn die gemeinsame Zeit noch recht kurz ist, sind sich die Pfleger jetzt schon sicher: Caja ist die selbsternannte Chefin!

Die Hündin bringt alles mit, was eine Französische Bulldogge ausmacht - große Augen, markante Ohren und ein Ausdruck, der Herzen zum Schmelzen bringt.

Aber hinter dem niedlichen Aussehen steckt eine Hündin, die es zu bändigen gilt. In neuen, stressigen Situationen oder wenn es gar jemand wagt, ihren Rang infrage zu stellen, geht sie in die Offensive. Und dabei beißt sie im Ernstfall auch mal zu.

Die Hündin braucht also Halter, die über eine gewisse Erfahrung verfügen, souverän und konsequent sind und klare Strukturen bieten. Es ist wichtig, dass die Bezugspersonen die Körpersprache sicher lesen können. Kinder im Haushalt sind dadurch ausgeschlossen.

Wenn die Strukturen aus Sicht der Chefin passen, kann sie Vertrauen fassen - und sich von einer anderen Seite zeigen. Caja ist dann freundlich, anhänglich und mag es zu schmusen.