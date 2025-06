Chihuahua will unbedingt bei Baby sein: Was er dafür tut, verzückt so viele

Birmingham (England) - Ganz klar, er ist der begehrte Star in seinem Zuhause in Birmingham: Seit Baby Theodore auf der Welt ist, reißen sich die Chihuahuas Bambi und Tinks sowie Katze Minnie um den Säugling. Zuletzt lag Bambi vorne. Seine Idee, um dem Baby besonders nahe zu sein, lässt seit dieser Woche reihenweise Herzen auf TikTok schmelzen.

Dieser Feelgood-Moment kommt beim Publikum sehr gut an. So braucht das virale Video nur drei Tage, um bereits rund 250.000 Klicks einzuheimsen.

Dann setzt sich die Kamera in Bewegung, fährt langsam an der Seite herunter, ein "Stockwerk" tiefer. Dort offenbart sich der Schlafplatz des "blinden Passagiers" Bambi.

Clever gelöst: Chihuahua Bambi schläft einfach auf der Ablagefläche unter dem Bettchen des Babys. © TikTok/Screenshot/hazelshouse_

Theodore hatte keinen ganz einfachen Start ins Leben. "Er musste einige Zeit auf der Station für Neugeborene des Birmingham Women's Hospital verbringen", erzählte seine Mutter Rebecca Finch diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Ihr Baby sei aber pünktlich zu Weihnachten nach Hause gekommen, fügte sie hinzu. Seitdem wollen die beiden Chihuahuas unter dem Kinderbett schlafen - und tun es abwechselnd auch.

"Die Haustiere gehören fest zur Familie und lieben auch meine ältere Tochter Hazel", so Finch. Doch demnächst werden sich die Dinge schon wieder ändern. "Er wird bald in sein richtiges Kinderbett umziehen, deshalb wollte ich das als Erinnerung filmen", erklärte die Britin.

Wer nun glaubt, dass in dem Haushalt der Familie pure Glückseligkeit herrscht, irrt. In einem weiteren Video zeigt Finch, was bei ihr sonst noch an der Tagesordnung steht: ständige Reibereien zwischen ihrer Katze und einem der Chihuahuas!

Irgendwas ist eben immer.