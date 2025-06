Nach Sicherstellung: Toller Cane Corso sucht zweite Chance

Frankfurt am Main - Juan aus dem Tierheim in Frankfurt am Main ist ein Cane Corso wie aus dem Bilderbuch. Für den vier Jahre alten Rüden wird jetzt ein neues Zuhause gesucht.

Viel Schönes durfte Juan in seinem bisherigen Leben allerdings nicht erlebt haben. Denn wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mitteilen, kam der Rüde aufgrund einer Sicherstellung zu ihnen. Er wurde also unter widrigen Umständen gehalten.

Erfahrung mit Hunden - am besten mit Cane Corsos - sollten Juans neue Menschen bereits besitzen. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Leider wissen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger nicht, ob Juan an Fahrten im Auto gewöhnt ist oder ob er auch mal die ein oder andere Stunde alleine zu Hause bleiben kann.

Inwieweit er sich mit bereits im Haushalt lebenden Hunden oder Katzen versteht, kann laut der Webseite gerne im Tierheim getestet werden.

An Anfänger wird der Rüde aber nicht vermittelt. Es ist also eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Hunden nötig - am besten sogar mit Cane Corsos.



Noch zu bemerken ist, dass Juan aufgrund der Sicherstellung nicht nach Frankfurt oder die unmittelbare Umgebung abgegeben werden kann. Für ihn wünscht man sich im Tierheim zudem eine eher ländliche und ruhige Umgebung.



Wer den hübschen Kerl jetzt gerne kennenlernen möchte, kann sich mit dem Tierheim in Frankfurt per E-Mail in Verbindung setzen.