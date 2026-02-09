Cocker-Spaniel-Mix Miki wurde bei ebay gekauft, jetzt leidet er

Berlin - Seit Anfang des Jahres lebt Miki (5) im Berliner Tierheim. Doch trotz seines niedlichen Aussehens ist der Cocker-Spaniel-Mischling kein Anfängerhund.

Cocker-Spaniel Mix Miki (5) hatte viel Pech in seinem Leben. © Tierheim Berlin

Ursprünglich wurde Miki über Ebay gekauft, eine Entscheidung, die leider nicht gut ausging. Im früheren Zuhause kam es so zu Problemen, auch zu einem Beißvorfall.

Deshalb sucht Miki nun Menschen mit Hundeverstand, die ihn sicher, fair und konsequent führen. Familien mit Kindern kommen für ihn nicht infrage.

Der Hund braucht ein ruhiges Umfeld, in dem klare Strukturen und Vertrauen an erster Stelle stehen.

Wer ihn kennenlernt, merkt schnell: Miki ist ein kluger Kopf. Er arbeitet gern mit der Nase, liebt Aufgaben, die sein Gehirn fordern, und zeigt, wie lernwillig er ist, wenn man ihn richtig anleitet. Futter, Spielzeug oder Lieblingsplätze betrachtet er als wertvoll und verteidigt sie gegebenenfalls. Besonders am Anfang ist deshalb umsichtiges Management wichtig.

Seinen Maulkorb trägt Miki ohne Probleme, und er gehört während der Kennenlern- und Eingewöhnungsphase zu seinem Alltag.