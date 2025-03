Dackel braucht nachts speziellen Gegenstand zum Einschlafen: Was er anschleppt, strapaziert die Lachmuskeln

Portland (USA) - Um gut einschlafen zu können, brauchen manche von uns ein bestimmtes Kissen, andere Musik und wieder andere vielleicht ein kleines Nachtlicht. Ein Dackel aus dem US-Bundesstaat Oregon bestand wiederum jeden Abend immer auf ein Kuscheltier, was im Bett neben ihm liegen musste. Die Sache hatte allerdings einen Haken.

Denn die Liebe zu seinem "Deeno" kostete Vierbeiner Dinero nicht nur viele Nerven, sondern auch eine Menge Muskelkraft: Das Kuscheltier war von der Größe nämlich etwa doppelt so groß wie der Dackel selbst.

Seitdem das Kuscheltier namens "Deeno" bei Sam und ihrem Dackel eingezogen war, bestand der Hund darauf, dass der ausgestopfte Dinosaurier ein essenzieller Bestandteil seiner Einschlafroutine ist - koste es, was es wolle.

Dabei durfte natürlich das tägliche Abendritual nicht fehlen, was nicht nur bei der Hundehalterin für Lacher sorgte.

Dackel "Dinero" lebt bei seiner Besitzerin Sam Krieger in Portland , die auf Instagram fleißig den Alltag mit ihrem süßen Vierbeiner dokumentiert.

Offenbar währte die Liebe nicht sehr lange: Besitzerin Sam Krieger gab zu, dass ihr Dackel das Spielzeug zerstört hat. © Collage: Screenshots/Instagram/@dinero_02k

Folglich war es für den kleinen Hund jeden Abend ein großer Kampf, den Dinosaurier überhaupt mit dem Maul hochzuheben und anschließend auf das Bett zu bekommen.

"Stell Dir vor, Dein Hund hat ein Kuscheltier zur emotionalen Unterstützung und bringt es jeden Abend mit ins Bett", schreibt Frauchen Sam zu ihrem Video auf Instagram.

Der Clip ging nicht grundlos viral, denn der Inhalt ist wirklich zum Schreien!

Zu sehen, wie der winzige Dackel mit dem großen Kuscheltier kämpft, um es an den richtigen Platz zu bringen, könnte nicht lustiger sein.

Allerdings währte die Liebe zwischen Dinero und "Deeno" nicht besonders lange. Sam Krieger teilte zuletzt in ihrer Instagramstory ein Foto, was das Kuscheltier völlig zerrupft zeigt. Ihr Hund blickt auf dem Bild unschuldig in die Kamera.

Ob es am beachtlichen Größenunterschied lag, dass wenig später nicht mehr viel von "Deeno" übrig war, bleibt unklar ...