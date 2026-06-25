Dackel-Flut in Sachsen: Espresso will Herzen im Sturm erobern
Freital - Dackel-Mania südlich von Dresden! Im Tierheim Freital warten gleich sieben zuckersüße Welpen auf ein neues Zuhause - allen voran der kleine Espresso, der mit seinen dicken Pfoten, treuen Augen und dem wunderschönen Fell sicher nicht lange im Tierheim verweilen muss.
Wie der Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V. auf seiner Facebook-Seite mitteilte, verbringt das Dachshündchen seine bislang wenigen Tage auf dieser Welt mit Schlafen, Kuscheln - und mittlerweile auch den ersten spannenden Entdeckungen.
Die Mitarbeiter des Freitaler Tierheims sind sich sicher: "Mit seinem süßen Blick und den niedlichen Schlappohren hat er aber jetzt schon das Zeug dazu, Herzen im Sturm zu erobern."
Im Netz stellen sie Espresso mit einer Fotoreihe vor, die jedem Dackel-Liebhaber das Herz höher springen lässt. Wer könnte bei dieser süßen Schnauze schon Nein sagen?
Ausziehen darf Espresso ab dem 10. Juli, solange genießt er noch die Sicherheit und Pflege im Tierheim. Dort ist er indes längst nicht der einzige Dackel! Kurz zuvor wurde bereits Dackel-Mix-Welpe Flip auf Facebook vorgestellt.
"Noch ist er ganz klein, doch schon bald wird er bereit sein, in sein eigenes Zuhause umzuziehen", heißt es zu dem Rauhaar, das ab 31. Juli mit nach Hause genommen werden könnte.
Im Tierheim Freital warten noch sechs (!) weitere Dackel
Wer schenkt den Welpen ein echtes Zuhause?
Doch die Dackel-Liste ist noch viel länger! Fünf weitere Dackel-Welpen sitzen ebenfalls in Freital und suchen nach liebevollen Herrchen und Frauchen.
Das Fünferpack, das möglicherweise aus demselben Wurf stammt, muss noch ohne Namen auskommen. Bei einem von ihnen gibt es schon Interessenten. Alle dürfen das Tierheim ab 28. Juli verlassen.
Im Rahmen der Dackel-Vorstellung auf Facebook wies der Tierschutzverein Freital und Umgebung darauf hin, dass Anfragen über die sozialen Medien nicht beantwortet werden.
Solltet Ihr echtes Interesse an einem der niedlichen Dackel-Welpen haben, ruft bitte direkt im Tierheim unter 0351/6413222 an.
Titelfoto: Montage: Facebook/Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V. / Tierheim Freital