Dackel-Flut in Sachsen: Espresso will Herzen im Sturm erobern

Freital - Dackel-Mania südlich von Dresden ! Im Tierheim Freital warten gleich sieben zuckersüße Welpen auf ein neues Zuhause - allen voran der kleine Espresso, der mit seinen dicken Pfoten, treuen Augen und dem wunderschönen Fell sicher nicht lange im Tierheim verweilen muss.

Espresso will nicht lange im Tierheim bleiben. © Montage: Facebook/Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V. / Tierheim Freital

Wie der Tierschutzverein Freital und Umgebung e.V. auf seiner Facebook-Seite mitteilte, verbringt das Dachshündchen seine bislang wenigen Tage auf dieser Welt mit Schlafen, Kuscheln - und mittlerweile auch den ersten spannenden Entdeckungen.

Die Mitarbeiter des Freitaler Tierheims sind sich sicher: "Mit seinem süßen Blick und den niedlichen Schlappohren hat er aber jetzt schon das Zeug dazu, Herzen im Sturm zu erobern."

Im Netz stellen sie Espresso mit einer Fotoreihe vor, die jedem Dackel-Liebhaber das Herz höher springen lässt. Wer könnte bei dieser süßen Schnauze schon Nein sagen?

Ausziehen darf Espresso ab dem 10. Juli, solange genießt er noch die Sicherheit und Pflege im Tierheim. Dort ist er indes längst nicht der einzige Dackel! Kurz zuvor wurde bereits Dackel-Mix-Welpe Flip auf Facebook vorgestellt.

"Noch ist er ganz klein, doch schon bald wird er bereit sein, in sein eigenes Zuhause umzuziehen", heißt es zu dem Rauhaar, das ab 31. Juli mit nach Hause genommen werden könnte.