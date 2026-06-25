25.06.2026 06:06 Frau will einsamen Hund retten - und ahnt nicht, was da auf sie zukommt

Er sehnte sich so sehr nach Gesellschaft. Doch er hatte einfach zu viel Angst.

Von Christian Norm

Irvine (Kalifornien, USA) - Er sehnte sich so sehr nach Gesellschaft. Doch er hatte einfach zu viel Angst. Suzette Hall aus Irvine in Kalifornien ahnte noch nicht, welchen harten Brocken sie sich aufgehalst hatte, als sie den Rüden retten wollte.

Dieser Hund erwies sich als harter Brocken. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall "Das ist nicht der erste Hund, den ich aus dieser Gegend gerettet habe. Ich weiß nicht, was es mit diesem Ort auf sich hat - direkt bei einer Schule und den Bahngleisen. Aber dort scheinen immer wieder Hunde ausgesetzt zu werden", schrieb die Tierschützerin am Wochenende auf Facebook. Laut Hall hatte sich der Vierbeiner seit etwa zwei Wochen allein durchgeschlagen. Überleben konnte er vor allem deshalb, weil die Leute ihm immer wieder Wasser und etwas Futter gaben. "Vor Kurzem begann er, einen nahegelegenen Garten zu besuchen, und freundete sich mit dem Hund der dortigen Familie an", schrieb die Kalifornierin. Hunde Golden Retriever leiden unter Hitze: Ideen ihres Herrchens lassen Lachtränen fließen Trotz allem war das Tier nicht willens, einen Menschen nahe genug an sich heranzulassen, um gerettet zu werden. Letzten Endes entwickelte sich die Geschichte sogar in eine andere Richtung.

Hall nutzt zahlreiche Aufnahmen für ihr Facebook-Posting