Dackel ignoriert sein Frauchen: Was dann passiert, lässt kein Auge trocken
Tulsa (Oklahoma, USA) - Dieser Dackel weiß genau, was er will - und noch besser, was er nicht will. Bagels aus Tulsa in Oklahoma hat dies Mitte des Monats mehr als eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In einem TikTok-Video kann sich jeder selbst davon überzeugen - ganz nebenbei bleibt dabei kaum ein Auge trocken.
Kann er sie überhaupt hören? In dem kuriosen Video liegt der Dackel im Wohnzimmer auf dem Teppich vorm ausgeschalteten Fernseher, während sein Frauchen mit ihm redet.
Immer wieder stellt ihm Jennifer West Fragen: "Möchtest du spazieren gehen? Willst du einen Apfel? Willst du eine Ausfahrt machen?" Doch ihr Fellfreund bleibt regungslos liegen.
Dann stellt die US-Amerikanerin die Frage aller Fragen: "Willst du diese Show über Rehe sehen?" Das ist Bagels Zeichen. Blitzschnell dreht er sich zu seiner Besitzerin, starrt sie fordernd an!
Lachend schaltet West daraufhin den Flatscreen an, sucht eine Dokumentation über Rehe heraus. Ihr Hund sitzt inzwischen starr vorm Fernseher, verfolgt das Geschehen äußerst aufmerksam.
Auf TikTok sorgt dieses Ende für reichlich Gelächter. Mehr als 350.000 Klicks hat das ulkige Video bisher eingeheimst. Doch eine Frage bleibt: Was ist denn nur mit diesem Dackel los?
Virales TikTok-Video zeigt den ulkigen Moment
So richtig kann sich das sein Frauchen wohl auch nicht erklären. "Ich hätte nie gedacht, dass er so reagieren würde", sagte West kürzlich in einem Interview mit Newsweek.
Dafür weiß sie aber, woher Bagels Interesse an Rehen ursprünglich kommt. Diese würden sie nämlich regelmäßig bei Spaziergängen sehen, so die TikTok-Userin.
Schließlich kam ihr die Idee, dem Rüden eine Dokumentation mit Hirschen zu zeigen.
"Mir fiel auf, dass er sie ganz aufmerksam ansah, was er vorher noch nie getan hatte. Ich habe es sogar mit anderen Tieren wie Elchen versucht und dann auf Bären oder Rentiere umgeschaltet. Aber er interessiert sich nur für Weißwedelhirsche", so West.
Bagels ist eben ein ganz spezieller Hund.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/misswestie04