Dackel ignoriert sein Frauchen: Was dann passiert, lässt kein Auge trocken

Tulsa (Oklahoma, USA) - Dieser Dackel weiß genau, was er will - und noch besser, was er nicht will. Bagels aus Tulsa in Oklahoma hat dies Mitte des Monats mehr als eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In einem TikTok-Video kann sich jeder selbst davon überzeugen - ganz nebenbei bleibt dabei kaum ein Auge trocken.

Dackel Bagels ist ein Eigenbrötler - er hört nur, wenn er es will. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/misswestie04

Kann er sie überhaupt hören? In dem kuriosen Video liegt der Dackel im Wohnzimmer auf dem Teppich vorm ausgeschalteten Fernseher, während sein Frauchen mit ihm redet.

Immer wieder stellt ihm Jennifer West Fragen: "Möchtest du spazieren gehen? Willst du einen Apfel? Willst du eine Ausfahrt machen?" Doch ihr Fellfreund bleibt regungslos liegen.

Dann stellt die US-Amerikanerin die Frage aller Fragen: "Willst du diese Show über Rehe sehen?" Das ist Bagels Zeichen. Blitzschnell dreht er sich zu seiner Besitzerin, starrt sie fordernd an!

Lachend schaltet West daraufhin den Flatscreen an, sucht eine Dokumentation über Rehe heraus. Ihr Hund sitzt inzwischen starr vorm Fernseher, verfolgt das Geschehen äußerst aufmerksam.

Auf TikTok sorgt dieses Ende für reichlich Gelächter. Mehr als 350.000 Klicks hat das ulkige Video bisher eingeheimst. Doch eine Frage bleibt: Was ist denn nur mit diesem Dackel los?