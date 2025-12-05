Dackel-Mix enttäuscht: Wer zeigt ihm endlich das richtige Hundeleben?

München - Dackel-Mix Turbo wurde als Fundhund im Münchner Tierheim abgegeben. Findet er nun sein Glück?

Dackel-Mix Turbo sehnt sich nach souveräner Führung. © Tierheim München (2)

Was Turbo bisher in seinem Leben mitmachen musste, ist ungewiss. Auch sein Geburtsdatum ist nicht bekannt: Die Tierschützer schätzen, dass er gegen Januar 2024 geboren wurde.

Derzeit wiegt der kleine Mischling etwa 9 Kilogramm. Als junger, aktiver Hund durfte Turbo wohl noch nie ein richtiges Zuhause kennenlernen und muss das Leben innerhalb von vier Wänden erst noch kennenlernen. Turbo ist menschenbezogen und verschmust, bei seinen Bezugspersonen wird er schnell anhänglich.

"Anfangs zeigt er sich etwas schüchtern, taut aber schnell auf – dann kommt seine lebhafte, energiegeladene Art zum Vorschein", berichten seine Pfleger im Tierheim. Ohne klare Grenzen oder Anleitung kann Turbo schnell aufdrehen und ist dann nur schwer zu bremsen. Er sucht daher Menschen, die bereits Erfahrungen im Umgang mit Hunden haben und gerne mit ihm arbeiten möchten.

Den Alltag in einem normalen Haushalt kennt Turbo nicht. Er muss noch alles lernen: vom Alleinbleiben bis zur Leinenführigkeit. Mit Geduld, Struktur und Liebe wird sich Turbo zu einem tollen Begleiter entwickeln, da sind sich seine Pfleger im Hundehaus 1 sicher.

Bist Du Turbos großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000260 im Tierheim.