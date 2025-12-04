Frauchen holt Golden Retriever nach erstem Tag aus Hundekita ab: Seine Reaktion überrumpelt sie

Massachusetts (USA) - Golden Retriever Flapjack aus Massachusetts weiß genau, wie er die Menschen um seine Pfote wickeln kann. Kürzlich war sein Frauchen nämlich bei Weitem nicht die Einzige, die er überrumpelte, als sie ihn nach seinem ersten Tag in der Hundetagesstätte abholte. Auch Instagram- wie TikTok-Publikum "erwischte" der Rüde mit seiner Reaktion auf das Wiedersehen.

Golden Retriever Flapjack bemerkt sein Frauchen. Wie wird er jetzt wohl reagieren? © TikTok/Screenshot/whaler.and.flapjack

In dem seit vergangener Woche auf beiden Portalen viral gehenden Clip ist die herzergreifende Szene zu sehen. Darin steht der acht Monate alte Hund, umringt von Artgenossen, in der Tagesstätte, als er sein Frauchen bemerkt.

Sofort kommt er zu seiner Besitzerin gelaufen, die in diesem Moment noch hinter einer Scheibe steht. Dann folgt ein Hundeblick de luxe: Flapjack sieht teils traurig, teils erleichtert aus, als er sein Frauchen intensiv anschaut.

Diese Reaktion berührt nicht nur die junge Dame, sondern auch das Publikum. Rund 300.000 Klicks sind bisher auf Insta zusammengekommen, mehr als eine Million auf TikTok. Allgemeiner Tenor der User: Dieser Hundeblick trifft voll ins Herz!

Bleibt die Frage, ob seine Besitzerin nach diesem emotionalen Wiedersehen überhaupt noch in der Lage ist, ihren geliebten Flapjack je wieder in die Hundetagesstätte zu geben. Gegenüber Newsweek gab sie diese Woche eine überraschende Antwort.