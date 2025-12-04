Frauchen holt Golden Retriever nach erstem Tag aus Hundekita ab: Seine Reaktion überrumpelt sie
Massachusetts (USA) - Golden Retriever Flapjack aus Massachusetts weiß genau, wie er die Menschen um seine Pfote wickeln kann. Kürzlich war sein Frauchen nämlich bei Weitem nicht die Einzige, die er überrumpelte, als sie ihn nach seinem ersten Tag in der Hundetagesstätte abholte. Auch Instagram- wie TikTok-Publikum "erwischte" der Rüde mit seiner Reaktion auf das Wiedersehen.
In dem seit vergangener Woche auf beiden Portalen viral gehenden Clip ist die herzergreifende Szene zu sehen. Darin steht der acht Monate alte Hund, umringt von Artgenossen, in der Tagesstätte, als er sein Frauchen bemerkt.
Sofort kommt er zu seiner Besitzerin gelaufen, die in diesem Moment noch hinter einer Scheibe steht. Dann folgt ein Hundeblick de luxe: Flapjack sieht teils traurig, teils erleichtert aus, als er sein Frauchen intensiv anschaut.
Diese Reaktion berührt nicht nur die junge Dame, sondern auch das Publikum. Rund 300.000 Klicks sind bisher auf Insta zusammengekommen, mehr als eine Million auf TikTok. Allgemeiner Tenor der User: Dieser Hundeblick trifft voll ins Herz!
Bleibt die Frage, ob seine Besitzerin nach diesem emotionalen Wiedersehen überhaupt noch in der Lage ist, ihren geliebten Flapjack je wieder in die Hundetagesstätte zu geben. Gegenüber Newsweek gab sie diese Woche eine überraschende Antwort.
Virales Video erreicht auf TikTok ein Millionenpublikum
"Ich hatte erwartet, dass er sich freuen würde, mich zu sehen. Aber seine Reaktion wirkte eher wie Erleichterung. So nach dem Motto: 'Gott sei Dank bist du zurückgekommen!'", sagte Hannah (32) zu dem US-Magazin.
Obwohl ihr Golden Retriever sie in diesem Moment, den sie extra gefilmt hatte, auf dem falschen Fuß erwischte, gab die US-Amerikanerin andererseits zu: "So begrüßt er mich tatsächlich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme. [...] Ich kann buchstäblich nur 30 Minuten weg sein, um schnell einkaufen zu gehen, und werde bei meiner Rückkehr mit diesem 'Wie konntest du mich nur allein lassen?'-Blick empfangen."
Mit diesem Wissen im Hinterkopf kann sie Flapjack allerdings auch guten Gewissens wieder in die Hundetagesstätte geben.
Zudem scheint der Hund den Ort in Wahrheit zu genießen. "Am nächsten Tag zog er mich auf unserem Spaziergang direkt wieder dorthin zurück, um seine Freunde zu sehen", gab die 32-Jährige abschließend Entwarnung.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/whaler.and.flapjack