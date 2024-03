Dackel-Panik: Wird der "Wursthund" in Deutschland bald verboten?

Berlin - Riesenwirbel um die beliebten "Wursthunde": Werden Dackel bald in Deutschland verboten sein? Eine Neuerung im Tierschutzgesetz will massiv gegen sogenannte Qualzuchten vorgehen. Die Zucht-Lobby ist auf der Palme.

Gemeint sind Tiere , die so gezüchtet werden, dass sie Menschen optisch gefallen, dafür aber ein qualvolles Leben erleiden müssen. Das wohl bekannteste Beispiel sind Hunde , die nicht atmen können, wie Möpse und Französische Bulldoggen, aber auch Katzen ohne Ohren oder Schäferhunde mit Schrägrücken und Hüftdysplasie.

In einer Neufassung des Tierschutzrechtes will Agrarminister Cem Özdemir (58, Grüne) nicht nur das Dauer-Anbinden von Rindern im Stall verbieten, sondern auch sogenannte Qualzuchten!

Langer Körper, kurze Beine, Knopfaugen: Dackel - oder auch Teckel - zählen zu den beliebtesten Hunderassen deutscher Halter. Ob Kurz-, Lang- oder Rauhaardackel, die Jagdhundrasse ist am Hundemarkt seit Jahren heiß begehrt. Könnte damit nun Schluss sein?

Aufgrund der langen Wirbelsäule und ihrer gebogenen, stämmigen Beine leiden Dackel häufig unter schweren Rückenproblemen, die sie sogar bewegungsunfähig machen können. (Archivbild) © Andreas Arnold/dpa

PETA-Kampagnenleiterin Jana Hoger sagte der britischen Daily Mail: "Dackel leiden im Laufe ihres Lebens in der Regel an verschiedenen rassespezifischen Krankheiten wie Bandscheibenvorfällen, Fehlbildungen der Bandscheiben oder Schmerzen in den krummen Beinen."



Und weiter: "Deshalb ist aus tierischer Sicht nur die Adoption eines Dackels aus einem Tierheim akzeptabel." Der Tierschutzverein begrüßt die geplante Regel-Verschärfung im neuen Tierschutzgesetz.

An eine schnelle Umsetzung glaubt Hoger jedoch nicht. Stattdessen könne es bis zu 15 Jahre dauern, bis das neue Gesetz in Kraft tritt.

"Das ist zu viel Zeit und würde bedeuten, dass viele Hunde und viele andere Tiere noch über einen sehr langen Zeitraum hinweg von der Zucht betroffen wären, was ein Leben lang Leiden oder im schlimmsten Fall zum Tod führen würde", erklärt sie.