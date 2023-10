Dackel schnüffelt am Futter der Katzen: Was dann passiert, bringt so viele zum Lachen

Florida (USA) - Diesen Fehler wird sie wohl nie wieder machen: Dackel-Dame Callie aus Florida besuchte kürzlich mit ihrer Besitzerin deren Mutter Misty Medlock. Medlock kümmert sich schon seit Jahren als Pflegemutter um Katzen. Zum Zeitpunkt des Besuchs lebten gerade fünf kleine Samtpfoten in ihrer Obhut. Dackel-Dame Callie trat bei den Katzenbabys gleich in das schlimmste Fettnäpfchen, das man sich vorstellen kann: Im Badezimmer schnupperte sie am Futter der Stubentiger.