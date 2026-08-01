Hündin zum zweiten Mal zurückgelassen: Emma muss wieder ihr Bündel packen
Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Jack Russell "Jacky Emma". Findet die kleine Hündin ihr Glück?
Die siebenjährige Hündin wiegt derzeit rund elf Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 30 Zentimetern.
Vor einem Jahr zog ihr geliebter Besitzer ins Pflegeheim und hat Emma deshalb an ein befreundetes Ehepaar übergeben. Nun wandern diese aber nach Spanien aus und können beziehungsweise wollen die Hündin nicht mitnehmen.
So kümmert sich jetzt die Tierhilfe Franken um neue Besitzer. Derzeit wartet die Vierbeinerin auf einer Pflegestelle in der Region auf ihr Glück. Dort wurde schnell klar: Jacky Emma ist eine rundum unkomplizierte und ausgesprochen menschenbezogene Hündin.
Sie genießt die Nähe zu Menschen und freut sich über jede Aufmerksamkeit. Im Kontakt mit Kindern bleibt sie stets geduldig und gutmütig. Auch mit Artgenossen versteht sich Emma hervorragend und lässt sich gerne auf ein Spiel ein.
Tierhilfe Franken: Jacky Emma ist unkompliziert und menschenbezogen
Jack Russell seht sich nach Zuhause mit Garten
Sie fährt brav im Auto mit und kann nach einer gewissen Eingewöhnung auch entspannt alleine bleiben. Für einen Jack Russell zeigt sie erstaunlich wenig jagdliche Ambition. Nur Katzen hält sie zuverlässig von ihrem Garten fern. An der Grundstücksgrenze ist für Emma jedoch immer Schluss.
Auch im Freilauf bleibt die kleine Hündin gut abrufbar, stellt ihre Pflegefamilie fest. "Emma ist eine tolle, anspruchslose Begleiterin", so der Verein.
Derzeit bringt sie noch etwas zu viel auf die Waage und sollte für ihre Gesundheit etwas abnehmen. Mit etwas mehr Bewegung und gutem Futter wird sich das aber sicher schnell in den Griff bekommen, ist sich die Tierhilfe sicher. "Ein eingezäunter Garten, den sie katzenfrei halten darf, wäre ihr absolutes Glück", so der Wunsch der Hündin. Kannst Du ihn erfüllen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 09244/9823166 im Büro des Vereins in Betzenstein.
Alles Weitere zur Vermittlung und der Arbeit der Tierhilfe erfährst Du unter https://tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)