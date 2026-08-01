01.08.2026 06:53 Hündin zum zweiten Mal zurückgelassen: Emma muss wieder ihr Bündel packen

Die Tierhilfe Franken bemüht sich um ein neues Zuhause für Jack Russell Emma. Findet die Hündin ein neues Zuhause bei liebevollen Besitzern?

Von Friederike Hauer

Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Jack Russell "Jacky Emma". Findet die kleine Hündin ihr Glück?

Die Hündin verlor erst ihren Besitzer und muss nach einer Zwischenstation nun erneut ihr Bündel packen. © Tierhilfe Franken e.V. Die siebenjährige Hündin wiegt derzeit rund elf Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 30 Zentimetern. Vor einem Jahr zog ihr geliebter Besitzer ins Pflegeheim und hat Emma deshalb an ein befreundetes Ehepaar übergeben. Nun wandern diese aber nach Spanien aus und können beziehungsweise wollen die Hündin nicht mitnehmen. So kümmert sich jetzt die Tierhilfe Franken um neue Besitzer. Derzeit wartet die Vierbeinerin auf einer Pflegestelle in der Region auf ihr Glück. Dort wurde schnell klar: Jacky Emma ist eine rundum unkomplizierte und ausgesprochen menschenbezogene Hündin. Hunde Golden Retriever soll aus Auto aussteigen: Was er stattdessen tut, amüsiert so viele Sie genießt die Nähe zu Menschen und freut sich über jede Aufmerksamkeit. Im Kontakt mit Kindern bleibt sie stets geduldig und gutmütig. Auch mit Artgenossen versteht sich Emma hervorragend und lässt sich gerne auf ein Spiel ein.

Tierhilfe Franken: Jacky Emma ist unkompliziert und menschenbezogen

Jacky Emma ist eine genügsame Hündin. Für ihr eigenes Wohlbefinden sollte sie aber noch etwas abnehmen. © Tierhilfe Franken e.V.

Jack Russell seht sich nach Zuhause mit Garten