Hund "Baby" wurde mit acht Wochen ausgesetzt, Geschwisterchen überlebte nicht

Stuttgart - Hündin Baby macht ihrem Namen nicht mehr alle Ehre, denn inzwischen ist sie schon erwachsen. Wer will sie adoptieren?

Hund Baby sucht ein neues Zuhause. Wer könnte diesem Blick schon widerstehen? © Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e.V.

In Serbien wurde Baby auf der Straße gefunden, als sie nur acht Wochen alt war. Ihre Besitzer hatten sie einfach ausgesetzt. Ihr Geschwisterchen hat die grausame Tat nicht überlebt.

Doch Baby hatte Glück und durfte in einer Familie groß werden. Als sie aber in die Pubertät kam und Gegenstände und ihr Zuhause verteidigte, laut bellte und auf Angriff ging, gab es Probleme in der Familie.

Die Hundedame weiß eben, wie man sich auf der Straße durchsetzt. Diese Verhalten stecke einfach in ihren Genen, erklärt das Tierheim Stuttgart.

In der Familie leben kleine Kinder, die Baby einfach nicht ernst nimmt und von denen sie auch oft genervt sei. Die Familie kann Baby und die Kinder nicht mehr alleine lassen. Schon einige Male knurrte die Hundedame sie an und schnappte sogar nach ihnen.

Schweren Herzens muss sich die Familie daher von dem Hund trennen. Für Baby wäre ein Zuhause, in dem es ruhiger zugeht, ideal. Das neue Frauchen oder Herrchen sollte außerdem bereit sein, mit Baby eine Hundeschule zu besuchen.