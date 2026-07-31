Hund "Baby" wurde mit acht Wochen ausgesetzt, Geschwisterchen überlebte nicht
Stuttgart - Hündin Baby macht ihrem Namen nicht mehr alle Ehre, denn inzwischen ist sie schon erwachsen. Wer will sie adoptieren?
In Serbien wurde Baby auf der Straße gefunden, als sie nur acht Wochen alt war. Ihre Besitzer hatten sie einfach ausgesetzt. Ihr Geschwisterchen hat die grausame Tat nicht überlebt.
Doch Baby hatte Glück und durfte in einer Familie groß werden. Als sie aber in die Pubertät kam und Gegenstände und ihr Zuhause verteidigte, laut bellte und auf Angriff ging, gab es Probleme in der Familie.
Die Hundedame weiß eben, wie man sich auf der Straße durchsetzt. Diese Verhalten stecke einfach in ihren Genen, erklärt das Tierheim Stuttgart.
In der Familie leben kleine Kinder, die Baby einfach nicht ernst nimmt und von denen sie auch oft genervt sei. Die Familie kann Baby und die Kinder nicht mehr alleine lassen. Schon einige Male knurrte die Hundedame sie an und schnappte sogar nach ihnen.
Schweren Herzens muss sich die Familie daher von dem Hund trennen. Für Baby wäre ein Zuhause, in dem es ruhiger zugeht, ideal. Das neue Frauchen oder Herrchen sollte außerdem bereit sein, mit Baby eine Hundeschule zu besuchen.
Gibt es noch ein Happy End für Baby?
Fremde Geräusche zeigt Baby lautstark an, daher wäre eine ruhigere Umgebung wünschenswert.
Anderen Hunden und auch Menschen gegenüber ist die Hundedame unbekannten Alters erst schüchtern, aber nach einer gewissen Zeit taut sie auf. Bei einem souveränen Ersthund würde sich Baby gut orientieren können.
Die Mischlingshündin ist charakterstark und eigenwillig und braucht eine liebevolle, aber klare Führung. Baby ist clever und lernfreudig, verspielt, sportlich, kann stundenweise allein zu Hause bleiben, fährt gern Auto, läuft anständig an der Leine, kommt auf Abruf zuverlässig zurück und kann, wenn die Führung stimmt, problemlos überallhin mitgenommen werden.
Mit Bezugspersonen kuschelt der Mischling gern, lässt sich aber nicht gern von jedem berühren. Zu Hause chillt sie gern zwischen Spaziergängen auf ihrem Platz und verhält sich ruhig.
Die Hündin hat schon vieles gelernt: Im Wald hat sie anfangs große Angst gezeigt, doch nun ist dies problemlos möglich. Auch wenn sie sehr niedlich aussieht, steckt einiges dahinter und sie braucht eine gute Führung.
Könnt Ihr Euch vorstellen, mit dem Mischling zu arbeiten und durch dick und dünn zu gehen? Falls Ihr Baby kennenlernen wollt, dann meldet Euch unter [email protected].
Titelfoto: Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e.V.