Lissy und Theo sind unzertrennlich: Wer schenkt den lieben Hunden ein gemeinsames Zuhause?

Hamburg - Beste Freunde fürs Leben: Theo und Lissy wollen am liebsten zusammen in ein neues Zuhause einziehen. Wer gibt den beiden eine Chance?

Theo ist ein aufgeweckter und fröhlicher Shih-Tzu-Mix. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, sind die beiden Shih-Tzu-Mischlinge am 20. April ins Tierheim gekommen.

Mit einer Schulterhöhe von 24 Zentimetern bringt Theo 3,6 Kilogramm auf die Waage. Lissy ist 25 Zentimeter groß und wiegt 5,4 Kilogramm.

Beide haben ein wuscheliges cremefarbenes Fell, dabei glänzt Lissys teilweise rötlich. Durch ein Erkennungsmerkmal lassen sich die beiden unterscheiden: Theo hat schwarze Abzeichen an den Ohren, Lissys Abzeichen hingegen sind grau.

Der sechsjährige Theo sowie die fünfjährige Lissy kamen beide als Sicherstellung ins Tierheim, die zwei geben sich Halt und bringen jeweils die guten Seiten des anderen zum Vorschein, so ihre Pfleger. Am liebsten wollen sie gemeinsam in ein neues Heim ziehen.

Theo ist ein aufgeweckter Rüde mit einem fröhlichen und anhänglichen Wesen. Zunächst zeigt der Vierbeiner sich neuen Menschen gegenüber etwas zurückhaltend. Doch hat das Tier erstmal Vertrauen gefasst, entwickelt er sich zu einem liebevollen und verschmusten Begleiter, der die Nähe seiner Lieblingsmenschen genießt.

Laut seinen Pflegern eignet er sich mit seiner liebevollen Art gut als Familienhund. Theo freut sich über gemeinsame Sparziergänge, Kuscheleinheiten und ausreichend Beschäftigung.