Auch Hunde bekommen Sonnenbrand: Diese Rassen sind besonders gefährdet

Berlin - Die große Hitze im Sommer macht nicht nur Menschen, sondern auch Tieren zu schaffen. Neben Hitzeschlag und Sonnenstich, der sogar tödlich enden kann, können auch Vierbeiner einen Sonnenbrand bekommen.

Hunde (und Katzen) mit kurzem, weißem Fell sind besonders anfällig für einen Sonnenbrand. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Einige Rassen wie Dalmatiner oder Bullterrier gelten dabei als besonders gefährdet, wie die "aktion tier - menschen für tiere e.V." in Berlin mitteilte.

Das sei generell für Hunde mit kurzem, weißem Fell, oder wenn sie frisch geschoren sind, der Fall - für Katzen übrigens auch. "Ihre Haut ist noch empfindlicher als die ihrer Artgenossen", erklärt Dr. Tina Hölscher.

Kommt es bei Haus- oder Nutztieren zu einem Sonnenbrand, rötet sich die Haut ähnlich wie beim Menschen. In vielen Fällen kommt ein Juckreiz hinzu, sodass die Gefahr besteht, dass die Tiere sich aufscheuern können und im schlimmsten Fall eine folgenschwere Infektion davontragen.

Bei Hunden empfiehlt die Tierärztin, vor längeren Spaziergängen in der Sonne besonders ungeschützte Körperstellen, wie beispielsweise den Nasenrücken, mit einer wasserfesten Sonnencreme einzureiben.