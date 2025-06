Dackel will sein neues Outfit vorführen: Seine Begeisterung steckt einfach jeden an

Sydney (Australien) - Langeweile, obwohl man mit einem Dackel unter einem Dach lebt? Eigentlich unmöglich! Die kleinen, charakterstarken Hunde sorgen für Kuscheleinheiten, Fassungslosigkeit und vor allem viel Freude. So auch der niedliche Darcy, der sein Herrchen und das Internet mit einer besonderen Outfit-Wahl begeistert.

Darcy ist auf TikTok ein kleiner Star. © Montage: TikTok/@darcyanddad

Wer sagt denn bitte, dass nur wir Menschen uns schick anziehen können?

So in der Art müssen auch die Gedankengänge von Darcy und seinem Herrchen gewesen sein, als er sich kürzlich für eine Aufnahme auf der Kurzvideoplattform TikTok herausputzte.

In dem Clip, der auf dem Kanal "Darcy & Dad" gepostet wurde, ist der kleine Dachshund zu sehen, wie er niedlich seine Pfote gen Kamera hebt. Dazu steht geschrieben: "Willst du mein schickes Outfit sehen?"

Allem Anschein nach kann es das Hündchen kaum abwarten, den Zuschauern seine Kleidung zu präsentieren. Dann kriegt er von seinem "Dad" das Okay, sich umzuziehen. Darcy verliert keine Zeit und flitzt in Windeseile vom Bett in ein Nebenzimmer.

Augenblicke später kommt er dann voller Stolz als lebendig gewordener Hotdog verkleidet zurück, dreht sich einmal im Kreis, um sein Kostüm perfekt in Szene zu setzen.